Двойной удар! Украинская и литовская красотки порезвились на пляже в Майами

Не секрет, что папарацци «охотятся» не только за звездами шоу-бизнеса и киноиндустрии, но и за красавицами-моделями со всего мира. Особенная удача - поймать их во время отдыха на пляже.

Так, на днях в объективы фотографов в Майами попали сразу две манекенщицы - литовка Юргита Марцинкевичюте и украинка Татьяна Веревкина.

Блондинка Татьяна выбрала для отдыха на берегу океана леопардовое бикини, а ее темноволосая подруга из Литвы - купальник черного цвета с ярким декором.

Обе красотки, пребывавшие в отличном настроении, не только продемонстрировали свои идеальные фигурки перед камерой, но еще и от души порезвились на солнечном пляже на радость папарацци и находящимся поблизости отдыхающим.