Розовое порно: блондинка приехала на автозаправку практически голышом

Кто-то становится знаменитым благодаря своему таланту и упорному труду, в то время как другие уверены в том, что добиться славы можно за счет откровенных фото в Сети и вызывающего внешнего вида порой на грани, если не за гранью абсурда. Эта эпатажная блондинка как раз из числа последних...

Актриса, модель, танцовщица и звезда-реалити-шоу французского происхождения Анжелика Морган, известная под псевдонимом Френчи (Frenchy), попала в объективы папарацци, когда приехала на одну из автозаправочных станций в Малибу на своей розовой машине, чтобы пополнить запас топлива.

Выйдя из автомобиля, 42-летняя блондинка шокировала присутствовавших своим внешним видом - ее наряд явно больше подходил для съемок в порно, чем для повседневной жизни.

Мини-топ, стринги, совершенно прозрачная юбка, которую с трудом можно таковой назвать, туфли на высоченной платформе... Да что описывать - этот абсурдный наряд надо просто видеть!