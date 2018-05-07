С распростертыми ногами: Полину Гагарину осудили за неприличную позу

Отпускные фото знаменитостей, как правило, редко вызывают положительные эмоции со стороны Интернет-пользователей. Недоброжелателей и завистников раздражает буквально все - от выбора купальника до позы, в которой запечатлены селебрити.

Майские праздники популярная российская певица Полина Гагарина вместе с семьей отмечает на Мальдивских островах. Солнце, океан и белоснежный песок располагают к тому, чтобы устроить на пляже фотосессию. Тем более что муж певицы Дмитрий Исхаков - профессиональный фотограф, умеющий снимать Полину лучше остальных.

В один из дней Дмитрий сделал столько удачных кадров, что его знаменитая супруга не смогла выбрать лучший, и обратилась за помощью к своим подписчикам.

«Вам какой нравится больше - 1 или 2?» - написала Полина под снимком, на котором позирует в тунике из коллекции российского бренда Ruban.

На фото Гагарина сидит на дереве, широко расставив свои стройные ноги. Непривычно смелая для артистки поза была не понята некоторыми фолловерами звезды.

Они тут же принялись сравнивать ее с Анастасией Волочковой, питающей, как всем известно, страсть к смелым шпагатам на пляже, и осуждать за слишком провокационный кадр.

Гагарина прочитала многочисленные комментарии и с юмором ответила всем недоброжелателям очередным пляжным снимком, сопроводив его хэштегами #какнеприлично, #тыжемать, #айайай.