Четверг, 10 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ ВЕСНА

Наряд-отпад: в Каннах с голой грудью - это дерзко!

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Фото: MEGA/Scanpix

Вчера, 9 мая, в рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма «Лето» (Summer) Кирилла Серебренникова, рассказывающая о культовых музыкантах советского рок-андеграунда 1980-х в начале их творческого пути. О том, как прошел этот показ и какой оценки критиков и зрителей удостоилась картина, вы в скором времени узнаете, а пока о другом...

Дело в том, что пристальное внимание публики и прессы в этот день привлекла к себе появившаяся в числе гостей премьерного показа красавица с экзотической внешностью, точеной фигуркой и в таком пикантном наряде, какого Канны, кажется, еще не видели! Комментарии излишни - смотрите фото!

FOTO: EPA/Scanpix
0 Комментарии