Наряд-отпад: в Каннах с голой грудью - это дерзко!

Вчера, 9 мая, в рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма «Лето» (Summer) Кирилла Серебренникова, рассказывающая о культовых музыкантах советского рок-андеграунда 1980-х в начале их творческого пути. О том, как прошел этот показ и какой оценки критиков и зрителей удостоилась картина, вы в скором времени узнаете, а пока о другом...