Мужчины, не умрите! Порнозвезда с формами надела микро-бикини, какого свет не видел

Папарацци удалось заснять, как отдыхает на пляже в Майами звезда фильмов для взрослых Мория Миллс. Этой красотке не привыкать к откровенным съемкам, а вот те, кто наслаждался солнцем рядом с ней, похоже, испытали настоящий шок от увиденного.

Дело в том, что девушка без комплексов с невероятно пышными формами, к тому же подкорректированными пластическими хирургами, облачилась в столь откровенное бикини, что просто жаль мужчин - сказать, что там что-то было прикрыто, можно с очень большой натяжкой. Смотрите сами!

Стоит отметить, что число подписчиков Миллс в социальной сети Instagram с начала года выросло почти на миллион, и на сегодняшний день за ее аккаунтом следят 3,1 миллиона человек. Мория известна не только как порноактриса, она не раз появлялась на обложках многих всемирно известных журналов, в том числе XXL Mag.

Use a red emoji..💋🌹❤️ A post shared by Moriah Mills 🖤 (@moriahmillss) on May 3, 2018 at 4:30pm PDT