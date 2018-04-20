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Мужчины, не умрите! Порнозвезда с формами надела микро-бикини, какого свет не видел

Русский TVNET
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Фото: MEGA/Scanpix

Папарацци удалось заснять, как отдыхает на пляже в Майами звезда фильмов для взрослых Мория Миллс. Этой красотке не привыкать к откровенным съемкам, а вот те, кто наслаждался солнцем рядом с ней, похоже, испытали настоящий шок от увиденного.

Дело в том, что девушка без комплексов с невероятно пышными формами, к тому же подкорректированными пластическими хирургами, облачилась в столь откровенное бикини, что просто жаль мужчин - сказать, что там что-то было прикрыто, можно с очень большой натяжкой. Смотрите сами!

Стоит отметить, что число подписчиков Миллс в социальной сети Instagram с начала года выросло почти на миллион, и на сегодняшний день за ее аккаунтом следят 3,1 миллиона человек. Мория известна не только как порноактриса, она не раз появлялась на обложках многих всемирно известных журналов, в том числе XXL Mag.

All I wanna do is 🖤

A post shared by Moriah Mills 🖤 (@moriahmillss) on

Use a red emoji..💋🌹❤️

A post shared by Moriah Mills 🖤 (@moriahmillss) on

You can’t satisfy her needs 🙃

A post shared by Moriah Mills 🖤 (@moriahmillss) on

Use any yellow emoji 💛

A post shared by Moriah Mills 🖤 (@moriahmillss) on

What more can you asks for... 🙉👸🏿

A post shared by Moriah Mills 🖤 (@moriahmillss) on

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