Сюрприз! Гвинет Пэлтроу показала полностью обнаженное фото на последних сроках беременности

45-летняя Гвинет Пэлтроу в отличие от многих звезд крайне редко публикует в Instagram провокационные кадры. Однако на днях актриса сделала исключение и выложила в соцсеть снимок, на котором позирует полностью обнаженной.

13 мая в США, как и у нас в Латвии, отметили День матери. По этому случаю многие селебрити решили опубликовать в Сети архивные фото со своими родительницами или с собственными детьми.

Среди звезд, которые поделились с подписчиками в социальных сетях редкими кадрами, оказалась и Гвинет Пэлтроу. Однако

актриса решила необычным способом поздравить матерей с этим днем. Знаменитость выложила снимок, сделанный на последних сроках ее первой беременности.

К слову, в этом году праздник совпал с днем рождения старшей дочери Гвинет - Эппл.

Поклонники Пэлтроу пришли в восторг от кадра, ведь на фото она позирует полностью обнаженной. «Спасибо, что поделились столь интимным моментом», «Очень красивая», «Идеальна», - прокомментировали пост актрисы пораженные фанаты.

Впрочем, многие пользователи Сети пришли к выводу, что женщинам не стоит демонстрировать общественности подобные кадры.

Некоторые фолловеры и вовсе посчитали, что Гвинет все еще испытывает чувства к бывшему мужу и отцу ее детей Крису Мартину, который явно сделал этот снимок экс-супруги.

А что думаете вы?