Пикантное недоразумение, или Что случается, когда разрез на платье «с перебором»

Весьма пикантный казус произошел на днях со звездой реалити-шоу Фаррой Абрахам на модном шоу в Каннах. Проходя по красной ковровой дорожке, эпатажная красотка слегка придержала подол своего платья, однако разрез оказался настолько внушительным, что это ее не спасло, и взору присутствующих открылось гораздо больше, чем следовало бы. В том числе... отсутствие трусиков под нарядом!