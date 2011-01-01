Самая обсуждаемая попка королевской свадьбы: круче Пиппы в 2011-м?

На церемонии бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, как известно, особое внимание СМИ привлекла сестра невесты - Пиппа Миддлтон - благодаря невероятно пикантному «виду сзади». Сегодня же мир обсуждает самую привлекательную попку на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Как считаете - она переплюнула Пиппу?

Интернет уже несколько дней переполнен сказочными снимками с королевской свадьбы года, однако многие СМИ во всей этой официальной роскоши и трогательной красоте нашли «пикантную изюминку».

Фото одной из лучших подруг Меган Маркл, канадского стилиста Джессики Малруни, а точнее - ее «аппетитной» попки в облегающем наряде - произвели настоящий фурор в Сети!

38-летняя Малруни отправилась в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке в элегантном и соответствующем королевскому дресс-коду синем платье, которое, будучи весьма консервативным, все же подчеркнуло ее потрясающие формы. Ну если таковые имеются - как же их скрыть?

Кстати, у Джессики трое детей!