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Не опять, а снова: море, солнце, мини-бикини, шпагаты... Волочкова

Русский TVNET/hochu.ua
Фото: скриншот instagram.com/volochkova_art

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова не прекращает вызывать негодование пользователей Сети постоянной демонстрацией своей растяжки. И вот очередное тому подтверждение.

Анастасия Волочкова частенько попадает под шквал критики в Сети из-за своих публикаций в микроблоге. Однако балерину не смущает мнение пользователей, а потому она продолжает активничать в соцсетях.

Так, на днях экс-прима Большого театра снова решила показать свои таланты и опубликовала в Instagram несколько снимков в шпагате и, конечно, в мини-бикини.

«А сейчас хочу обратиться к тем, кого я бешу: «Родненькие, стараюсь, как могу» - такими словами сопроводила публикацию Анастасия.

Многие подписчики, как всегда, отреагировали критикой.

Впрочем, нашлись и те, кто стал спокойнее относиться к подобного рода фотографиям балерины: «Все как обычно, ничего нового»; «Уже даже и не бесит. Просто супер-красиво».

А что вы думаете по этому поводу?

Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям. А на отдыхе я люблю смотреть на море.🙏🏻 В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще.... Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя .опа.🤣 А я слушаю шум волн.😊 А мой Турмалин Параиба с бриллиантами на солнце горит ярче.😊 Хорошего всем лета, моря, солнца и роскошных курортов.💃🏼🌴 #анастасияволочкова #волочкова #балет #балерина #россия #лето #любовь #праздник #радость #я #volochkova #ballet #russia #best #love #look #instagood #summer #me

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