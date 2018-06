Не опять, а снова: море, солнце, мини-бикини, шпагаты... Волочкова

In the middle .... Не опять, а снова!💃🏼🤣💪🏻#анастасияволочкова #волочкова #балет #балерина #россия #лето #любовь #праздник #радость #я #volochkova #ballet #russia #best #love #look #instagood #summer #me #шпагатволочковой

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jun 11, 2018 at 10:29am PDT