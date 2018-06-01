Не опять, а снова: море, солнце, мини-бикини, шпагаты... Волочкова

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова не прекращает вызывать негодование пользователей Сети постоянной демонстрацией своей растяжки. И вот очередное тому подтверждение.
Анастасия Волочкова частенько попадает под шквал критики в Сети из-за своих публикаций в микроблоге. Однако балерину не смущает мнение пользователей, а потому она продолжает активничать в соцсетях.
Так, на днях экс-прима Большого театра снова решила показать свои таланты и опубликовала в Instagram несколько снимков в шпагате и, конечно, в мини-бикини.
«А сейчас хочу обратиться к тем, кого я бешу: «Родненькие, стараюсь, как могу» - такими словами сопроводила публикацию Анастасия.
Многие подписчики, как всегда, отреагировали критикой.
Впрочем, нашлись и те, кто стал спокойнее относиться к подобного рода фотографиям балерины: «Все как обычно, ничего нового»; «Уже даже и не бесит. Просто супер-красиво».
А что вы думаете по этому поводу?
Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям. А на отдыхе я люблю смотреть на море.🙏🏻 В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще.... Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя .опа.🤣 А я слушаю шум волн.😊 А мой Турмалин Параиба с бриллиантами на солнце горит ярче.😊 Хорошего всем лета, моря, солнца и роскошных курортов.💃🏼🌴 #анастасияволочкова #волочкова #балет #балерина #россия #лето #любовь #праздник #радость #я #volochkova #ballet #russia #best #love #look #instagood #summer #me
#шпагатволочковой в @meritroyal 💃🏼 Прежде чем выливать ушаты грязи, попробуйте так сделать для начала.😉 Аккуратно. Не порвите брюки и связки...☝🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #балет # я #россия #радость #танец #музыка #жизнь #лето #море#любовь #love #volochkova #ballet #me #look #instagood #russia #summer #best #enjoy