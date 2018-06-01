Не опять, а снова: море, солнце, мини-бикини, шпагаты... Волочкова

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова не прекращает вызывать негодование пользователей Сети постоянной демонстрацией своей растяжки. И вот очередное тому подтверждение.

Анастасия Волочкова частенько попадает под шквал критики в Сети из-за своих публикаций в микроблоге. Однако балерину не смущает мнение пользователей, а потому она продолжает активничать в соцсетях.

Так, на днях экс-прима Большого театра снова решила показать свои таланты и опубликовала в Instagram несколько снимков в шпагате и, конечно, в мини-бикини.

«А сейчас хочу обратиться к тем, кого я бешу: «Родненькие, стараюсь, как могу» - такими словами сопроводила публикацию Анастасия.

Многие подписчики, как всегда, отреагировали критикой.

Впрочем, нашлись и те, кто стал спокойнее относиться к подобного рода фотографиям балерины: «Все как обычно, ничего нового»; «Уже даже и не бесит. Просто супер-красиво».

А что вы думаете по этому поводу?