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Отчаянные красотки, которые ради славы готовы показать слишком многое

Русский TVNET
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Фото: MEGA/Scanpix

Далеко не всем суждено добиться успехов в карьере и стать знаменитыми исключительно за счет своих способностей и таланта. А потому некоторые охотницы за славой прибегают к самым изощренным способам, чтобы ее заполучить. Один из самых простых вариантов - чаще попадать в объективы камер папарацци, причем в как можно более провокационном виде. А там, глядишь, и до мировой известности рукой подать, как им кажется. Как думаете, правильный ход? Или все-таки без труда...

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