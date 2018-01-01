СМИ: «Самая красивая болельщица из России» оказалась актрисой фильмов для взрослых

Западные журналисты обсуждают фото блондинки с косичками в короткой майке с надписью «Russia».

На днях западные СМИ облетели снимки российской красотки, замеченной на футбольных трибунах. Фото были сделаны во время церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в «Лужниках», а позже и на матчах.

FOTO: ULMER/Markus Ulmer/Scanpix

FOTO: Pro Shots Photo Agency/Sipa USA/Scampix

FOTO: Pro Shots Photo Agency/Sipa USA/Scampix

FOTO: Efrem Lukatsky/AP/Scanpix

Как выяснили журналисты The Sun, блондинка в короткой майке и с двумя триколорами в руках, прозванная журналистами самой красивой российской болельщицей, оказалась порнозвездой.

Как удалось выяснить пользователям Сети, приблизившим паспорт болельщика, который девушка имела неосторожность показать во время матча Россия - Египет 19 июня (3:1),

российскую красавицу зовут Наталья Немчинова. Девушке 28 лет, а известна она своим участием в фильмах для взрослых, где она снимается как под собственным именем, так и под псевдонимами

- Наталья Андреева, Делайя Джи, Даника, Аманда, Ася и Аннабель.

Подготовлено по материалам The Sun >>>