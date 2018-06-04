Губы Джоли и гигантские «прелести»: жуть, в кого превратилась канадка за бешеные деньги

Канадская танцовщица потратила состояние на грудь размера J, «губы Анджелины Джоли» и бразильскую подтяжку ягодиц. Об этом сообщило издание The Mirror.

За последние четыре года 24-летняя Мэри Магдален (Mary Magdalene) прошла через три операции по увеличению груди, изменила форму носа, сделала более 15 инъекций ботокса в губы и примерно столько же подтяжек ягодиц. Всего девушка потратила на это около 150 тысяч канадских долларов (более 97,5 тыс. евро), так как считала, что выглядит «слишком блеклой».

Она не планирует останавливаться, хотя ее отец, бывший священник, не одобряет увлечения дочери. К тому же из-за размера груди у танцовщицы начались проблемы с дыханием.

«Я знала, что хочу сделать пластическую операцию с 14 лет. Я не думала, что их будет столько, но это стало моим хобби, что-то вроде экстремального спорта»,

— рассказала Мэри. Она призналась, что во многом ее тяга к операциям вызвана выбором профессии, и будь у нее другая работа, она бы не стала менять внешность и делать столько татуировок.

A post shared by Mary Magdalene (@666xdj777marymm) on Jun 3, 2018 at 8:06pm PDT

A post shared by Mary Magdalene (@666xdj777marymm) on Jun 8, 2018 at 7:10pm PDT

in my own lane ayyyy A post shared by Mary Magdalene (@666xdj777marymm) on Jun 14, 2018 at 10:14am PDT

Магдален признает, что

окружающие не всегда реагируют на ее внешность адекватно: пожилые люди стараются обойти танцовщицу стороной, а дети сравнивают ее губы с рыбьими.

Тем не менее женщина считает, что яркий образ помогает ей зарабатывать, и довольна своим отражением в зеркале.