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Губы Джоли и гигантские «прелести»: жуть, в кого превратилась канадка за бешеные деньги

Lenta.ru
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Фото: скриншот instagram.com/666xdj777marymm

Канадская танцовщица потратила состояние на грудь размера J, «губы Анджелины Джоли» и бразильскую подтяжку ягодиц. Об этом сообщило издание The Mirror.

За последние четыре года 24-летняя Мэри Магдален (Mary Magdalene) прошла через три операции по увеличению груди, изменила форму носа, сделала более 15 инъекций ботокса в губы и примерно столько же подтяжек ягодиц. Всего девушка потратила на это около 150 тысяч канадских долларов (более 97,5 тыс. евро), так как считала, что выглядит «слишком блеклой».

Она не планирует останавливаться, хотя ее отец, бывший священник, не одобряет увлечения дочери. К тому же из-за размера груди у танцовщицы начались проблемы с дыханием.

«Я знала, что хочу сделать пластическую операцию с 14 лет. Я не думала, что их будет столько, но это стало моим хобби, что-то вроде экстремального спорта»,

— рассказала Мэри. Она призналась, что во многом ее тяга к операциям вызвана выбором профессии, и будь у нее другая работа, она бы не стала менять внешность и делать столько татуировок.

in my own lane ayyyy

A post shared by Mary Magdalene (@666xdj777marymm) on

Магдален признает, что

окружающие не всегда реагируют на ее внешность адекватно: пожилые люди стараются обойти танцовщицу стороной, а дети сравнивают ее губы с рыбьими.

Тем не менее женщина считает, что яркий образ помогает ей зарабатывать, и довольна своим отражением в зеркале.

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