Знаменитости выбрали идеальное положение ног для пляжных снимков

На пляжных фотографиях знаменитостей появился общий тренд, который получил название barbie feet. Об этом сообщает The Sun.

Пользователи Instargram обратили внимание, что ноги большинства популярных моделей и блогеров принимают одно и то же изогнутое положение, когда те позируют. Ступни девушек сравнили со ступнями босых кукол Барби, стоящих на полупальцах.

В чиселе звезд, поддержавших тенденцию barbie feet, оказались сестры Кендалл и Кайли Дженнер, топ-модель Белла Хадид, сестра Ким Кардашян Кортни, шведская модель Эльза Хоск и актриса Виктория Джастис.

☀️☀️☀️☀️ A post shared by elsa hosk (@hoskelsa) on Jul 3, 2018 at 12:40pm PDT

Back to Life 🌺🦋❤️ A post shared by 🦋 (@bellahadid) on May 9, 2017 at 11:03am PDT

В начале июня в Instagram-аккаунтах звезд начали появляться пляжные фотографии, где они сидят в одной и той же позе. Девушки в купальниках фотографируются на краю бассейна, лежа на спине или полулежа и опираясь на руки. На всех снимках у знаменитостей одно колено поднято выше другого.

#NotPosing #NextToThePool 😆 A post shared by Natasha Poly (@natashapoly) on Aug 12, 2017 at 1:45pm PDT