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Знаменитости выбрали идеальное положение ног для пляжных снимков

Lenta.ru
Фото: скриншот instagram.com/kourtneykardash

На пляжных фотографиях знаменитостей появился общий тренд, который получил название barbie feet. Об этом сообщает The Sun.

Пользователи Instargram обратили внимание, что ноги большинства популярных моделей и блогеров принимают одно и то же изогнутое положение, когда те позируют. Ступни девушек сравнили со ступнями босых кукол Барби, стоящих на полупальцах.

В чиселе звезд, поддержавших тенденцию barbie feet, оказались сестры Кендалл и Кайли Дженнер, топ-модель Белла Хадид, сестра Ким Кардашян Кортни, шведская модель Эльза Хоск и актриса Виктория Джастис.

This rock formation is pretty heavy! 😜 @revolve #revolvearoundtheworld

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☀️☀️☀️☀️

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Back to Life 🌺🦋❤️

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В начале июня в Instagram-аккаунтах звезд начали появляться пляжные фотографии, где они сидят в одной и той же позе. Девушки в купальниках фотографируются на краю бассейна, лежа на спине или полулежа и опираясь на руки. На всех снимках у знаменитостей одно колено поднято выше другого.

#NotPosing #NextToThePool 😆

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Peaceful at last ☀️

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