Звезда 90-х Наталья Сенчукова поразила поклонников фигурой в бикини

47-летняя российская певица Наталья Сенчукова в последнее время нечасто радует своих фанатов новыми творческими работами. Зато недавно звезда 1990-х решила напомнить о себе другим способом.

В Сети обсуждают свежие снимки Натальи Сенчуковой. Похоже, 47-летняя исполнительница решила по-настоящему удивить своих поклонников - на фото она позирует в купальнике, что делает довольно редко. Кадры получились превосходные.

Удачный ракурс (снизу вверх фотографируются все опытные звезды Instagram), живописный фон, удачный пляжный наряд - Сенчукова продумала все до мелочей.

А может, все дело в том, что позировала Наталья любимому мужу Виктору Рыбину, сделавшему все, чтобы супруга отлично смотрелась в кадре.

Поклонники решили похвалить певицу за смелость и превосходную форму. В комментариях они адресовали Наталье десятки комплиментов:

«Я думала, это модель! Восторг!», «Вы купаетесь в молодильной воде?», «Классная фигурка! Как у молодой девушки!», «Суперская, всегда восхищаюсь Вами!», «Красотка, Наташа!!!!»

Интернет-пользователи не забыли отметить, что и фотограф превосходно справился со своей работой. А что скажете вы?