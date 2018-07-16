А обед по расписанию! Модель прошла по подиуму в бикини, кормя грудью 5-месячную дочь

На днях журнал Sports Illustrated устроил показ купальников, в котором приняли участие весьма нестандартные манекенщицы. Таким образом издание выразило свое отношение к бодипозитиву.

15 июля в Майами состоялся довольно необычный показ пляжной моды, организованный журналом Sports Illustrated. Главной звездой шоу стала молодая мама Мара Мартин, которая ранее никакого отношения к фэшн-индустрии не имела.

Месяц назад Sports Illustrated объявили о кастинге, в котором предложили принять участие девушкам, чьи параметры далеки от стандартных.

Победительницы отбора, среди которых оказалась и Мара, вышли на подиум вместе с профессиональными моделями. Девушка дефилировала в бикини, держа на руках 5-месячного ребенка и кормя его грудью.

Также в дефиле приняла участие 22-летняя Бренна Хукаби, которая, будучи подростком, лишилась правой ноги. Кроме того, на подиум вышли многие как начинающие, так и знаменитые модели plus size.