Женственные, сексуальные, настоящие: девушки-«нестандарт» в бикини показали миру истинную красоту

Накануне Русский TVNET уже сообщал о том, что журнал Sports Illustrated устроил показ купальников, в котором приняли участие «особенные» манекенщицы. Таким образом издание выразило свое отношение к бодипозитиву.

Напомним, главной звездой шоу стала молодая мама Мара Мартин, ранее не имевшая никакого отношения к фэшн-индустрии, которая продефилировала в бикини, держа на руках 5-месячного ребенка и кормя его грудью.

А еще в показе приняла участие 22-летняя Бренна Хукаби, которая, будучи подростком, лишилась правой ноги. Кроме того, на подиум вышли многие как начинающие, так и уже известные модели plus size.

Смотрите фото и берите пример с этих красоток - ну разве они не прекрасны? Любите себя такими, какие вы есть!