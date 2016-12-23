Мелочи, которые мужчины тайно обожают в женщинах

Они могут не говорить об этом прямо, но просто с ума сходят от таких простых, но невероятно приятных мелочей. И неважно, только начали вы встречаться или вместе уже давно, он обожает, когда вы делаете это:

1. Когда кладете голову ему на грудь

Лежа на диване за просмотром фильма или просто отдыхая после тяжелого рабочего дня, это одно из лучших ощущений — когда женщина кладет голову на твою грудь и приобнимает.

В такие моменты мужчина чувствует себя защитником, ведь этот жест говорит о том, что женщине безопасно в его руках.

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2. Когда первой пишете сообщение

В этом плане на мужчин оказывается большое давление. Мол, он первый должен писать. Но иногда он просто не знает, слишком ли часто он пишет или нет. Поверьте, мужчина тоже об этом переживает, потому может не писать вовсе.

Но когда женщина пишет ему первой, это укрепляет его уверенность в себе и в том, что с вами нужно развивать отношения.

3. Когда говорите, что цените его

Если мужчина действительно старается ради ваших отношений, он всегда будет рад услышать, что вы оценили это. Это только подбодрит его делать так и дальше.

4. Когда вы копошитесь в его волосах, когда он за рулем

Если он слишком чувствителен и возбудим, то лучше не делать этого во время движения. Это вполне можно сделать и дома, когда он уже положит свою голову вам на колени. Но в этом есть что-то пьянящее для мужчин.

5. Когда вы хвастаетесь им в соцсетях

Некоторые девушки, конечно, перебарщивают с этим. Но

если он действительно постарался ради вас что-то сделать, то можно поделиться этим в Сети. Это как раз покажет, что вы цените его и хотите рассказать об этом всему миру.

6. Когда вы по-настоящему слушаете его

Женщины как никто другой знают, что слушать — это не просто пассивное действие. Это активное, и для этого нужны усилия. Возможно, у него в жизни происходит что-то серьезное, он пытаетесь чего-то добиться или просто пережил тяжелый день на работе.

Просто сядьте рядом, смотрите ему в глаза и будьте искренне задействованы в разговоре о том, что важно для него. Это покажет ему вашу заботу.

7. Когда вы пишете ему сообщение, пока гуляете с друзьями

Очень многие мужчины ревнуют своих девушек к их друзьям.

И если ваш избранник настолько зрел, что спокойно отпускает вас гулять, вознаградите его сообщением о том, что у вас все хорошо и что вы не забываете о нем.

8. Когда вы публично проявляете свои чувства к нему

Не нужно с разбега на него запрыгивать, просто возьмите его за руку, приобнимите или поцелуйте в щечку. Это покажет ему, что вы горды быть вместе с ним.

9. Когда вы улыбаетесь после его поцелуя

Это естественная эмоция, которая свидетельствует о том, что его поцелуй вызвал у вас прилив эндорфинов. Значит, ваши чувства искренни.

10. Когда вы смеетесь над его шутками

Не то чтобы вы должны себя заставлять смеяться. А то, что он может вас рассмешить. Мужчины не боятся показаться клоунами, потому что любят, когда могут рассмешить свою женщину.