В точку! Какой вы друг в пяти словах в зависимости от знака Зодиака

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Друзья бывают разные: веселые, взбалмошные, добросердечные и понимающие, с которыми легко и приятно общаться. Теперь у вас есть возможность посмотреть на себя со стороны или проверить качества своего друга в зависимости от его знака Зодиака.

Еще по этой теме

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы всегда открыты к приключениям.

Еще по этой теме
Почему Рыбы - самый сложный знак Зодиака для понимания

Почему Рыбы - самый сложный знак Зодиака для понимания

Будьте деликатнее с ним! Назван самый обидчивый знак Зодиака

Будьте деликатнее с ним! Назван самый обидчивый знак Зодиака

Демоны внутри: три худших качества знаков Зодиака

Демоны внутри: три худших качества знаков Зодиака

Телец (20 апреля-21 мая)

Лучший друг в любую погоду.

Близнецы (22 мая-21 июня)

Вас волнует все на свете.

Рак (22 июня-22 июля)

Вы всегда знаете, что неправильно.

Лев (23 июля-22 августа)

Бесконечно щедрый и гордится всеми.

Дева (23 августа-22 сентября)

Обдумывает и беспокоится обо всем.

Реклама

Весы (23 сентября-22 октября)

Их зовут в любую компанию.

Скорпион (23 октября-22 ноября)

Магнетическая личность, но сложно понять.

Стрелец (23 ноября-21 декабря)

Он умеет найти ободряющие слова.

Козерог (22 декабрь-20 января)

Всегда ищет повод неожиданно пошутить.

Водолей (21 января-18 февраля)

Невероятно лоялен. Дает честные советы.

Рыбы (19 февраля-20 марта)

Чистосердечны, доброжелательны, сострадательны и добры.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 124300 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR

reklama.vesti.lv

Налетай, скидки! Смотрите, как мы «экономим» в магазинах Новости

Налетай, скидки! Смотрите, как мы «экономим» в магазинах

Осторожно! Смотри, на что способны челюсти пираньи Hi-Tech

Осторожно! Смотри, на что способны челюсти пираньи

Известная российская певица больна раком Showbiz

Известная российская певица больна раком

Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске Showbiz

Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске

Обычное зрелище в австралийском туалете Hi-Tech

Обычное зрелище в австралийском туалете

Психология

Гороскоп

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 