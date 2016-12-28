В точку! Какой вы друг в пяти словах в зависимости от знака Зодиака

Друзья бывают разные: веселые, взбалмошные, добросердечные и понимающие, с которыми легко и приятно общаться. Теперь у вас есть возможность посмотреть на себя со стороны или проверить качества своего друга в зависимости от его знака Зодиака.
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Овен (21 марта-19 апреля)
Вы всегда открыты к приключениям.Еще по этой теме
Телец (20 апреля-21 мая)
Лучший друг в любую погоду.
Близнецы (22 мая-21 июня)
Вас волнует все на свете.
Рак (22 июня-22 июля)
Вы всегда знаете, что неправильно.
Лев (23 июля-22 августа)
Бесконечно щедрый и гордится всеми.
Дева (23 августа-22 сентября)
Обдумывает и беспокоится обо всем.
Весы (23 сентября-22 октября)
Их зовут в любую компанию.
Скорпион (23 октября-22 ноября)
Магнетическая личность, но сложно понять.
Стрелец (23 ноября-21 декабря)
Он умеет найти ободряющие слова.
Козерог (22 декабрь-20 января)
Всегда ищет повод неожиданно пошутить.
Водолей (21 января-18 февраля)
Невероятно лоялен. Дает честные советы.
Рыбы (19 февраля-20 марта)
Чистосердечны, доброжелательны, сострадательны и добры.