В точку! Какой вы друг в пяти словах в зависимости от знака Зодиака

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Друзья бывают разные: веселые, взбалмошные, добросердечные и понимающие, с которыми легко и приятно общаться. Теперь у вас есть возможность посмотреть на себя со стороны или проверить качества своего друга в зависимости от его знака Зодиака.