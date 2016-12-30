Как мотивировать мужчину быть щедрым: шесть приемов мудрой женщины

Наверное, вы замечали, что одних женщин мужчины окружают вниманием, заботой и дарят подарки не только на 8 Марта, а буквально каждый день. Парадокс в том, что щедрость мужчин не всегда зависит от того, насколько женщина красива. Как же пробудить в своем партнере желание дарить вам подарки?

Щедрость – это качество, которое в мужчине заложено изначально.

По своей природе представители сильного пола любят и хотят одаривать любимую женщину не только своим вниманием, но и, казалось бы, самыми бесполезными подарками.

Желание просто сделать спутнице жизни приятное присутствует не у всех. Но если знать некоторые приемы, как затронуть душу мужчины, и мотивировать его на щедрость, то можно раскрыть в любимом те качества, которые являются для него естественными, но по каким-то причинам они не проявлялись раньше. Вот шесть уникальных способов.

Прием № 1 – просите о помощи

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Щедрость всегда идет параллельно с таким понятием, как забота. Заметили за своим мужчиной, что он не дарит вам подарки? Тогда задумайтесь: а даете ли вы ему такую возможность? Образ независимой и сильной женщины – это прошлый век. На смену ему пришла уверенная, но при этом женственная барышня, которая может не только строить бизнес, но и быть для своего партнера улыбчивой звонкой «девчушкой».

Тандем серьезности и игривости дает мужчине повод удивить свою любимую. Хрупкая девушка всегда вызывает у мужчины желание одаривать ее и быть ей надежной опорой.

Если все-таки вы уже показали себя перед своим мужчиной в определенном независимом образе, то постепенно начните просить благоверного о помощи. «Подскажи», «А как сделать лучше?», «Посоветуй…» и другие подобные фразы станут звоночком о том, что вы нуждаетесь в любимом человеке. Мужчине нужно чувствовать себя полезным. Подарите ему это ощущение, и он окружит вас искренней заботой.

Прием № 2 – радуйтесь подаркам

Для того чтобы понять, почему стоит искренне или даже немного чересчур радоваться подаркам, вспомните, почему мы все так любим делать презенты малышам? Да потому что они умеют искренне им радоваться! Желание еще раз посмотреть на довольное улыбающееся лицо своего ребенка мотивирует на то, чтобы вновь сделать ему сюрприз, сообщает журналист ДжоИнфо Карина Котовская. Именно такой искренности и непосредственности нужно и научиться у детишек.

Будете реагировать от всей души с подпрыгиванием и горящими глазами – ощутите на себе весь спектр природной щедрости вашего любимого мужчины!

Конечно, наигранность не в счет. Фальшь всегда чувствуется, поэтому включайте режим «маленькой девочки» только тогда, когда действительно рады подарку.

Прием № 3 – благодарите

Упрекнуть в жадности может каждая женщина. На то, чтобы это сделать, обычно представительницы прекрасного пола слов не жалеют. А вот когда речь идет о благодарности, как правило, женщины скромны в своих высказываниях. Но ведь логичнее будет от всей души сказать «спасибо» и улыбнуться, чтобы у вашего избранника было желание вновь преподнести вам подарок. Кроме того, стоит восхититься и его щедростью, которая вам так нравится в нем. Скажите, что вдохновляетесь своим партнером. Даже самый экономный мужчина не сможет устоять перед такими комплиментами.

Прием № 4 – проговаривайте свои желания

К сожалению, мужчины не умеют читать мысли. Они не так наблюдательны, как женщины, поэтому о своих желаниях им нужно говорить как можно прямее. Особенно нужно проговаривать своему партнеру, чего вы хотите, если он далек от понятия «щедрый мужчина».

Но ни в коем случае не стоит говорить о том, что вы хотите подарков, в форме упреков и нареканий. Пусть это будет ненавязчивое «Мне бы хотелось…».

Забудьте навсегда фразы вроде: «Тебе жаль денег на меня!» или «А вот Маше муж постоянно дарит цветы!». Критика и манипуляции – не лучший вариант. Скажите без криков и скандалов, что вам доставит удовольствие, и мужчина пойдет навстречу.

Прием № 5 – разрешите себе мечтать

Часто женщины сами ставят блок на то, чтобы мужчины дарили им подарки. Наверняка у вас бывало так, что вы отвечали на вопрос любимого, что вам подарить, словами вроде: «Да у меня вроде бы все есть…». Или сетовали на то, что ваш партнер подарил вам уж очень дорогой презент, и вы хотите вернуть его в магазин. Подобная реакция – самый мощный СТОП для каждого мужчины, чтобы вновь обрадовать вас подарком. Зачем дарить что-то еще женщине, у которой и так «все есть»? Не бойтесь желать чего-то и принимайте подарки с благодарностью. Ваш мужчина обязательно будет щедр.

Прием № 6 – будьте щедры

Банальная фраза о том, что нужно вести себя так, как вы хотели бы, чтобы с вами вели себя другие, – самое оно. Именно поэтому, прежде чем что-то требовать, попробуйте сами дарить любовь, внимание и презенты.

Делайте это без повода, и вашему мужчине не нужно будет напоминать, что щедрость должна быть в отношениях априори.

Он захочет быть таким же благородным, как и вы, и обязательно будет чаще одаривать вас самыми разными приятностями.

Будьте внимательными и искренними со своим избранникам. Не стоит поучать, оскорблять и унижать своего спутника жизни, если вы не хотите получить такую реакцию в свою сторону. А пока есть отличный шанс доказать, что презенты стоит дарить! Выберите лучший подарок для мужчины на Новый год, и он обязательно отблагодарит вас своей щедростью!

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