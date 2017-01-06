19 «стыдных» вещей, которые тайком делают 99 процентов девушек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Jozoana

Некоторые молодые люди считают, что девушки — неземные создания, которые питаются воздухом и испражняются радугой. Разумеется, это не так... Мы, женщины, — живые люди, и то, что мы делаем, не всегда вписывается в узкие эстетические рамки мужского представления о нас.

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Ниже описаны 19 «стыдных» вещей, которые делают 99% девушек. Что в них постыдного? Да, собственно, ничего. Просто ни одна дама не признается в том, что она это делает.

Если вы предъявите ей этот список, она будет яростно отнекиваться и говорить, что она не такая.

Ну что ж, проверим?

1. Почти каждая девушка хоть раз писала в Instagram о том, что собирается в тренажерный зал или переплыть Гибралтар, а потом этого не делала и просто шла в «Макдональдс» с подружками.

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2. Втихаря просматривает сообщения в телефоне своего парня или заходит из его аккаунта в ВКонтакте или в Фейсбук.

3. Писает в душе.

4. Разглядывает в соцсетях фотографии троюродной тети двоюродной сестры своего бывшего парня или других людей, к которым не имеет никакого отношения.

5. Смотрит фильмы для взрослых и знает, кто такая Саша Грей.

6. Плачет одна дома под грустную музыку.

7. Делает селфи. У нее их уже около 8 Гбайт....

8. Представляет себя беременной, выпячивая живот.

9. Постоянно откладывает бритье ног на лучшие времена.

10. Симулирует оргазм.

11. Во всех подробностях планирует воображаемую свадьбу.

12. Пишет свое имя рядом с фамилией мужчины мечты, чтобы узнать, как они будут смотреться вместе.

13. Может съесть за раз не только целую шоколадку, но даже пиццу.

14. Отправляет свои фотографии в стиле ню своим поклонникам, но, конечно, не всем.

15. Проверяет, совместимы ли он и она по гороскопу.

16. У нее есть ходовой лифчик, который она носит чуть ли не постоянно.

17. Хранит счастливые билетики.

18. Испытывает беспочвенную демоническую ревность, хотя не всегда это показывает.

19. Сюсюкает со своим домашним питомцем.

Ну что? Что-то совпало? Напишите нам в комментариях, что именно. Если нет,

возможно, вы относитесь к одному проценту уникальных девушек, которые этого всего ни разу в жизни не делали.

Разумеется, этот список шуточный, и не нужно воспринимать все слишком серьезно.

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