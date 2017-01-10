Цвет глаз и отношения: подходите ли вы друг другу?

По цвету глаз можно многое узнать о человеке. В том числе и то, насколько хороша его совместимость со второй половинкой.

Зная, как цвет глаз влияет на характер, можно спрогнозировать и то, какими будут отношения с другим человеком,

ведь глаза — это зеркало души. Неудивительно, что по ним можно прочесть и внутренний мир человека, и его будущее.

Карие + карие

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Сложный союз, в котором оба партнера будут «перетягивать одеяло» на себя. В таком сочетании раскрываются лидерские качества, причем сразу у двоих, а значит, конфликтные ситуации вполне возможны.

Чтобы гармонизировать такой союз, одних уступок может оказаться недостаточно, особенно если характер карих глаз проявляется слишком ярко. Очень важно, чтобы обе личности пребывали в равновесии с собой, и тогда страсти не разрушат эту пару, а только добавят огня. Общая цель также сыграет на руку этой паре.

Серые + серые

Союз построен на комфорте и удобстве. Вполне возможно, что кому-то в паре будет не хватать романтики или страсти.

Своевременно привнося ее в отношения, можно избежать охлаждения и оживить чувства. Кроме того, важна инициатива, причем с обеих сторон.

Если серые глаза одного из партнеров при определенном освещении или на фотографиях имеют свойство становиться зеленоватыми или приобретают голубой оттенок, вы можете прочитать и об этой совместимости, чтобы узнать больше о будущем ваших отношений.

Зеленые + зеленые

На первый взгляд, очень удачное сочетание — взаимопонимание, интерес друг к другу и открытость. Но стоит остерегаться ревности: необоснованная, она сильно ранит партнера. Оживлять чувства между этими людьми лучше не с помощью флирта на стороне, а получая вместе яркие и свежие впечатления.

Кроме того, иногда вам нужно отдыхать друг от друга и не ограничивать партнера в личном пространстве.

Не бойтесь заводить хобби или увлечение только для себя: вы станете интереснее и найдете, чем еще удивить, даже если находитесь в многолетнем браке.

Голубые + голубые

Весьма гармоничное сочетание. Этим людям легко друг с другом. От окружающих нередко можно услышать в адрес этих двоих «идеальная пара».

Хорошим решением для них будет пожить какое-то время вместе, прежде чем заключить брак. Совместный быт может укрепить доверие и связь, а может стать рутиной, и неплохо заранее выяснить это.

Карие + серые

Довольно сложное сочетание. Для крепкой любви главное — в самом начале грамотно преодолеть дистанцию (не штурмуя неприступные крепости но и четко формулируя намерения) и впоследствии не отдаляться друг от друга. Доверие станет ключом к успеху и любовной гармонии, и об этом важно помнить, в первую очередь, обладателю темных глаз.

Карие + зеленые

Необычный союз, в котором партнеры могут оказаться разными, но тем не менее будут нуждаться друг в друге. Как правило, обладатель зеленых глаз в такой паре уравновешивает свою темноглазую вторую половинку.

Умение слышать партнера поможет преодолеть сложности и рубежные даты отношений, во время которых многие пары сталкиваются с кризисом

— например, три года брака и семь лет совместной жизни.

Карие + голубые

Лидером в таких отношениях оказывается более темноглазый партнер. Так что если голубые глаза — в вашем случае темно-синие, а у партнера глаза светлого, чайного оттенка, в отношениях все не так однозначно, как можно подумать на первый взгляд.

Впрочем, вести в этой паре постарается владелец карих глаз. И иногда ему нужно вспоминать, что любовь — это союз двоих, иначе он или будет «тянуть» отношения на себе, или излишне давить на вторую половинку.

Страсти в такой паре кипят, а все друзья и знакомые годами удивляются, как же эти двое все еще вместе. Не раскрывайте всех секретов окружающим.

Серые + зеленые

В таком союзе обладатель зеленых глаз обычно стремится оказывать поддержку, а партнер с серыми глазами — стать опорой и защитой, особенно в браке. Отношения этих людей будут пронизаны взаимностью.

Если же вся ответственность за неудачи и ссоры перекладывается на владельца серых глаз, пара может расстаться, даже если изначально тот и сам был не прочь лидировать.

Серые + голубые

В этих отношениях люди довольно разные, и

то, как сложится будущее такого союза, зависит в большей степени от владельца голубых глаз. Одностороннее любование голубоглазым партнером не даст его второй половинке счастья.

Если в этой паре кто-то почувствует дисбаланс отношений, дело пойдет к разрыву или изменам. Спасет положение как совместный досуг, так и умение отдыхать друг от друга, чтобы разжечь чувственный интерес.

Зеленые + голубые

Эти двое подходят друг другу, если стремятся создать гармоничный союз, в котором окажутся готовы и удивлять, и поддерживать, и впечатлять снова и снова. Без вдохновения чувства увянут.

Камнем преткновения грозит стать разница в мировоззрении. Но искренность и готовность уважать границы поможет преодолеть этот рубеж.

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