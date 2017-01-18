В каком месяце родилась женщина - такой и будет жизнь с ней!

Это не гороскоп. Это лучше! Многие люди верят в знаки Зодиака, но психологи говорят, что вы можете судить о характере человека (особенно - женщины!) по месяцу ее рождения.

Дело в том, что первые месяцы жизни наиболее важны для вашего подсознания.

И от того, зимой, весной, летом или осенью оно у вас формировалось, зависит в конечном счете и значительная часть вашего характера.

Вот о каких чертах женщины можно судить по месяцу ее рождения.

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Январские женщины. Дамы, родившиеся в январе, отличаются невероятной напористостью, амбициозностью и стремлением к порядку. Они очень серьезно относятся к отношениям и жизни, довольно консервативны в своих взглядах.

Иногда эти женщины бывают слишком критичны или даже «придирчивы», но это только потому, что они действительно хотят для вас самого лучшего. При этом надо помнить, что о своих собственных чувствах они предпочитают не распространяться.

Январские женщины позволяют приблизиться к себе только тем людям, которых они любят и которые находятся с ними на одном интеллектуальном уровне. Плюс ко всему, если вы хотите быть близки с ними, вам лучше иметь такие же, как у них, взгляды на жизнь.

Февральские женщины. Женщины, рожденные в феврале, очень романтичны. Главное - относиться к ним с известной долей терпения.

Не каждый мужчина может понять их загадочную душу.

Не каждый понимает, в чем причина их постоянно меняющегося настроения. Но таким женщинам и не нужен «каждый». Им нужен такой же, особенный.

Женщины, рожденные в феврале, отличаются от других также удивительным воображением и способностью к абстрактному мышлению.

И еще. Вы должны это знать. Если вы хотя бы однажды, хотя бы совсем на чуть-чуть, обманете их - вы больше никогда не увидите их снова.

Мартовские женщины. Женщины, рожденные в марте, обладают сильной харизмой и обаянием. Они очень верны, поэтому обычно им доверяют самые сокровенные секреты.

Эти верные и преданные натуры влюбляются с трудом, их очень легко расстроить одним неверным словом или ошибочным суждением. С другой стороны, мужчину они выбирают один раз и навсегда. Потому что мартовские люди - однолюбы. Кстати, лучший совет для них - найти мартовского мужчину. Они отлично подойдут друг другу!

Апрельские женщины. Те, кто родился в апреле, - прирожденные дипломаты. Они коммуникабельны, легко находят общий язык с любым человеком. Их единственным недостатком можно считать разве что привычку время от времени себя жалеть. Но вы должны также помнить о том, что

апрельские женщины очень ревнивы, а любая ссора на этой почве - настоящий взрыв эмоций. Так что лучше не давайте повода!

А если вдруг скандал все же начался, попытайтесь не раскручивать его, а тушить. Или просто уйдите из комнаты.

С другой стороны, апрельская женщина лучше всех остальных знает, что такое наслаждение. Она действительно сделает вас самым счастливым мужчиной на Земле. Но свою душу они открывают только тем, кто заслуживает их доверия. И кто сделает все, чтобы его не потерять.

Майские женщины. Май - это месяц, когда рождаются настойчивые и преданные своим убеждениям женщины. У них есть сильный внутренний моральный компас, и они никогда не нарушают его указания. Внешне такие женщины обычно очень привлекательны, что, правда, сочетается с их довольно сложным характером.

Такие дамы опасны для любого мужчины, который влюбляется в них. Потому что если они не испытывают чувств в ответ, это будет трагическая, возможно, роковая любовь. Если у вас когда-нибудь будет роман с женщиной, рожденной в мае, можете быть уверены: вы будете помнить ее всю жизнь.

Июньские женщины. Это очень любопытные девушки, их главные черты - коммуникабельность и страсть к творчеству. А их главный недостаток - в том, что они всегда говорят то, что думают. И никогда не подбирают слова!

Им почему-то кажется, что всегда-всегда лучше сказать правду в лицо, а не говорить о ней за спиной. Так то оно так, только наши прекрасные дети июня не всегда отдают себе отчет в том, как сильно могут задевать чувства других людей. Кроме того,

необходимо учитывать, что в любви такие женщины - довольно опасные игроки. Мужчины в их руках часто становятся игрушками.

Так что помните об этом, когда будете знакомиться. А то и опомниться не успеете, как попадете в ловушку беззаветной любви.

Июльские женщины. Дамы, рожденные в июле, от всех остальных отличаются своей предельной честностью и откровенностью с близкими. Для всех остальных они - загадочные, красивые и очень умные, хотя и надоступные.

В повседневной жизни они, как могут, избегают конфликтов и до последнего момента пытаются остаться вежливыми. В общем, они прекрасны! Но помните: если вы хотя бы однажды их обманете, то потеряете навсегда! Такие принцессы никогда не прощают лжи!

Августовские женщины. Эти люди - уникальное сочетание эгоцентризма и огромного сердца. Мужчинам на самом деле лучше не связываться с такими дамами, потому что в отношениях они всегда победят.

Редкий бриллиант мужского пола может прожить жизнь с женщиной августа и при этом не заметить, что провел ее под каблуком.

Женщины, рожденные в августе, имеют исключительное чувство юмора, но крайне не любят, когда подтрунивают над ними. Если это произойдет по вашей вине, будьте уверены: вы попали.

Они всегда хотят быть в центре внимания и никогда не страдают от недостатка мужского уважения. Потому что в их присутствии мужчины всегда теряют голову.

Сентябрьские женщины. Если вы женщина и родились в сентябре, это означает, что ваши главные качества - доброта, дисциплинированность и внешняя природная красота.

Что касается отношений с мужчинами, то главное для вас - преданность. Стоит вас предать один раз - и вы уже никогда этого не забудете. Так что обычно по жизни вы весьма осторожны, закрыты и, к сожалению, немножечко мстительны. Вы хотите, чтобы отношения с вами были волшебными и «на всю жизнь». Мужчины, которые ищут женщину на одну ночь, могут сразу проходить мимо! С другой стороны,

сентябрьские женщины довольно критичны в своих суждениях и оценках, а потому имеют очень высокие ожидания в отношении своих партнеров.

Победит тот, кто докажет свою исключительность!

Октябрьские женщины. Дамы, рожденные в октябре, отличаются сильным и непреклонным характером. Они очень эмоциональны, но никогда не станут плакать на виду у других людей.

А еще они очень умны. Достаточно умны для того, чтобы не раскрывать свою душу перед каждым. Потому что знают: люди склонны злоупотреблять властью, которую они получают над другими.

Остальные женщины очень часто ненавидят их, потому что завидуют. Октябрьские дамы всегда получают лучших мужчин и проживают достойную жизнь. Ничего не поделаешь, такова их природа.

Ноябрьские женщины. Эти женщины всегда будут на шаг впереди других.

Они активны, последовательны, легко распознают ложь. Поэтому играть на чувствах этих дам категорически нельзя!

Конец таких грязных игрищ всегда будет самым плохим.

С другой стороны, они - настоящий огонь! С ними не бывает скучно. Вы никогда не сможете обвинить их в дефиците амбиций. Главное - помните: никогда не спрашивайте их мнение по любому поводу, если не готовы услышать правду.

Декабрьские женщины. Дамы, родившиеся в декабре, отличаются крайне нетерпеливым характером и невероятной изобретательностью. К счастью, они при этом от природы еще и очень удачливы. Какой бы ни была ситуация, они всегда выйдут из нее победителем!

А еще эти женщины лучше всех остальных знают, как поднимать настроение своим мужчинам. Их секрет - открытое сердце.

Жизнь их не пугает и едва ли способна ранить. Бог благоволит им, поэтому рано или поздно они всегда получают то, чего хотели.

А вы согласны с таким описанием себя или своих женщин, подруг? Расскажите нам в комментариях!

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