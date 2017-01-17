Главное качество девушки, которое вызывает желание жениться на ней

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by evanforester

Не будем кривить душой: строя отношения с парнем, большинство из нас в какой-то момент (а иногда и на первой встрече) начинают примерять к себе его фамилию. Ну а если девушка видит в бойфренде потенциального мужа, то готова сделать едва ли не все, чтобы стать для него идеальной. Методы варьируются: это может быть борщ, а может и комплект белья Agent Provocateur в комплексе с тренированными вагинальными мышцами. Вот только заветное предложение так и не звучит…

Еще по этой теме

Портал yourtango.com решил подойти к вопросу серьезно и разузнать у мужчин, что именно вызывает у них желание жениться на определенной девушке. То, что выяснилось, буквально обезоруживает.

Как оказалось,

большинству парней не нужна блондинка с четвертым размером груди, встречающая его с работы в стрингах и на шпильках.

Один из участников опроса сформулировал заветное качество, отличающее жену от подруги, очень емко:

Реклама

«Мы женимся на тех девушках, которые могут сделать наш лучше, чем мы есть. Рядом с ней начинаешь замечать, что квартира стала чище, машина ухоженнее, да и ты сам уже не приходишь на свидание помятым после прошлой бурной ночи».

Дальше - больше: «Потом у тебя появляется желание заботиться о ней: ты думаешь, заправлена ли у нее машина или есть ли деньги, чтобы вернуться домой с вечеринки. То есть ты начинаешь обращать внимание на то, как девушка себя ЧУВСТВУЕТ, а не на то, как она ВЫГЛЯДИТ». «Круто, - скажешь ты, - а как заставить его обо мне заботиться?».

Здесь кроется еще одна неожиданность: заставить невозможно, можно только РАЗРЕШИТЬ. На самом деле

многие из нас действительно не позволяют парням этого делать. А те, кто позволяет, обладают одним качеством – уверенностью в себе,

они просто искренне себя любят. Вот и вся магия. Как ни крути, даже в этом вопросе любовь к себе оказалась тем самым «краеугольным камнем».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: оригинал материала ЗДЕСЬ

Еще по этой теме
Такой тип женщин всегда привлекает мужчин с безумной силой

Такой тип женщин всегда привлекает мужчин с безумной силой

Каких женщин выбирают мужчины?

Каких женщин выбирают мужчины?

Мелочи, которые мужчины тайно обожают в женщинах

Мелочи, которые мужчины тайно обожают в женщинах


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ropaži, 122800 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 43500 EUR

reklama.vesti.lv

В использовании интернет-банков ожидаются изменения Новости

В использовании интернет-банков ожидаются изменения

У Варум и Агутина нашлись увлечения на стороне Showbiz

У Варум и Агутина нашлись увлечения на стороне

Порошенко: Безвиз нужен для возвращения Крыма Новости

Порошенко: Безвиз нужен для возвращения Крыма

Российские ученые обнаружили ген депрессии у европейцев Hi-Tech

Российские ученые обнаружили ген депрессии у европейцев

Названы опаснейшие в мире пароли Hi-Tech

Названы опаснейшие в мире пароли

Психология

Отношения

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C++ DEVELOPER
C++ DEVELOPER
C++ PROGRAMMĒTĀJU
C++ PROGRAMMĒTĀJU
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 