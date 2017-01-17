Главное качество девушки, которое вызывает желание жениться на ней

Не будем кривить душой: строя отношения с парнем, большинство из нас в какой-то момент (а иногда и на первой встрече) начинают примерять к себе его фамилию. Ну а если девушка видит в бойфренде потенциального мужа, то готова сделать едва ли не все, чтобы стать для него идеальной. Методы варьируются: это может быть борщ, а может и комплект белья Agent Provocateur в комплексе с тренированными вагинальными мышцами. Вот только заветное предложение так и не звучит…

Портал yourtango.com решил подойти к вопросу серьезно и разузнать у мужчин, что именно вызывает у них желание жениться на определенной девушке. То, что выяснилось, буквально обезоруживает.

Как оказалось,

большинству парней не нужна блондинка с четвертым размером груди, встречающая его с работы в стрингах и на шпильках.

Один из участников опроса сформулировал заветное качество, отличающее жену от подруги, очень емко:

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«Мы женимся на тех девушках, которые могут сделать наш лучше, чем мы есть. Рядом с ней начинаешь замечать, что квартира стала чище, машина ухоженнее, да и ты сам уже не приходишь на свидание помятым после прошлой бурной ночи».

Дальше - больше: «Потом у тебя появляется желание заботиться о ней: ты думаешь, заправлена ли у нее машина или есть ли деньги, чтобы вернуться домой с вечеринки. То есть ты начинаешь обращать внимание на то, как девушка себя ЧУВСТВУЕТ, а не на то, как она ВЫГЛЯДИТ». «Круто, - скажешь ты, - а как заставить его обо мне заботиться?».

Здесь кроется еще одна неожиданность: заставить невозможно, можно только РАЗРЕШИТЬ. На самом деле

многие из нас действительно не позволяют парням этого делать. А те, кто позволяет, обладают одним качеством – уверенностью в себе,

они просто искренне себя любят. Вот и вся магия. Как ни крути, даже в этом вопросе любовь к себе оказалась тем самым «краеугольным камнем».

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