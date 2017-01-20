6 признаков того, что она еще девочка, а не женщина

Девочки хотят внимания, женщины – уважения!

1. Посмотри на меня!

От неопрятной одежды, громких ссор и огромного количества селфи в соцсети…

Если она еще девочка, она делает все это ради внимания! Женщину не волнует популярность и количество лайков, она просто хочет, чтобы ее уважали.

Реклама

2. Независимость

Женщина всегда может о себе позаботиться и ищет помощи у других только в крайних случаях. Вы заметите, насколько беспомощна ваша девочка, когда она будет просить сделать все за нее.

3. Алкоголь и вечеринки

Женщина знает меру и свои границы и придерживается их. Вы никогда не увидите ее, вываливающейся пьяной из клуба или спящей на лавочке. У нее все под контролем!

4. Одержимость соцсетями

Вы наверняка замечали, что

молодые девочки свою самооценку строят исключительно с помощью соцсетей и готовы умереть за свой телефон.

Интернет – это первое, куда они заходят, как только проснутся, чтобы проверить, кто лайкнул их фото или пост.

5. Время с пользой

Девочки большую часть времени проводят за сериалами или сплетнями с подругами. Женщина продуктивна и культурно развита, она всегда хочет попробовать что-то новое и стоящее.

6. Питание

Девочка всегда пытается выглядеть худой и ест как можно меньше, по крайней мере перед мужчиной.

А женщина любит свое тело и позволяет себе есть то, что хочет, даже перед самым завидным кавалером!

Откуда время на строгие диеты и ущербное питание, когда ты занятая успешная женщина?

Еще по этой теме