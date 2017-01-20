6 признаков того, что она еще девочка, а не женщина

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Девочки хотят внимания, женщины – уважения!

Еще по этой теме

1. Посмотри на меня!

От неопрятной одежды, громких ссор и огромного количества селфи в соцсети…

Если она еще девочка, она делает все это ради внимания! Женщину не волнует популярность и количество лайков, она просто хочет, чтобы ее уважали.

Реклама

2. Независимость

Женщина всегда может о себе позаботиться и ищет помощи у других только в крайних случаях. Вы заметите, насколько беспомощна ваша девочка, когда она будет просить сделать все за нее.

3. Алкоголь и вечеринки

Женщина знает меру и свои границы и придерживается их. Вы никогда не увидите ее, вываливающейся пьяной из клуба или спящей на лавочке. У нее все под контролем!

4. Одержимость соцсетями

Вы наверняка замечали, что

молодые девочки свою самооценку строят исключительно с помощью соцсетей и готовы умереть за свой телефон.

Интернет – это первое, куда они заходят, как только проснутся, чтобы проверить, кто лайкнул их фото или пост.

5. Время с пользой

Девочки большую часть времени проводят за сериалами или сплетнями с подругами. Женщина продуктивна и культурно развита, она всегда хочет попробовать что-то новое и стоящее.

6. Питание

Девочка всегда пытается выглядеть худой и ест как можно меньше, по крайней мере перед мужчиной.

А женщина любит свое тело и позволяет себе есть то, что хочет, даже перед самым завидным кавалером!

Откуда время на строгие диеты и ущербное питание, когда ты занятая успешная женщина?

Еще по этой теме
Почему никто не сказал мне это в 17 лет?!

Почему никто не сказал мне это в 17 лет?!

10 вещей, которые ни за что не сделает ради тебя женщина за 30

10 вещей, которые ни за что не сделает ради тебя женщина за 30

Основное отличие женщины от девочки

Основное отличие женщины от девочки


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 123000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR

reklama.vesti.lv

Названы причины преждевременного старения Hi-Tech

Названы причины преждевременного старения

Солдат НАТО Иващенко: "Я получаю удовольствие от того,что делаю" Новости

Солдат НАТО Иващенко: "Я получаю удовольствие от того,что делаю"

Аболтиня не стерпела критики и демонстративно покинула заседание Новости

Аболтиня не стерпела критики и демонстративно покинула заседание

Лукашенко раскрыл секрет «шальной императрицы» Аллегровой Showbiz

Лукашенко раскрыл секрет «шальной императрицы» Аллегровой

На Google-карте Калининграда нашли "Управление Гестапо Пруссии" Hi-Tech

На Google-карте Калининграда нашли "Управление Гестапо Пруссии"

Психология

Интересно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASSISTANT
ASSISTANT
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 