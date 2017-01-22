Четыре вещи, которые делают умные жены, чтобы предотвратить измену

Верность является основным элементом крепких отношений, и в особенности брака. Но, к сожалению, очень многие пары сталкиваются с изменами. Даже если партнерам удается преодолеть этот сложный опыт, вернуть прежнее доверие очень трудно. След от измены не проходит очень долгое время. Если справиться с таким стрессом не удается, то люди решаются на развод.

Что можно сделать, чтобы его избежать? Как минимум это понимать, почему партнер идет на измену. Итак, к неверности и разрыву отношений приводят следующие факторы:

1. Бесконечная «битва» между страстью и любовью. Многие люди любят своего партнера, но не перестают испытывать чувство страсти к другим. Нелогично? Не совсем. Исследования с помощью МРТ показывают, что когда мозг подвергается возбуждению, он начинает реагировать, как будто находится под воздействием наркотиков.

Интенсивность чувства страсти значительно превышает чувство любви, но по длительности оно кратковременно. Главное — суметь сдержаться.

Эмоциональная стабильность и удовлетворение в отношениях достигаются именно благодаря любви. Неверность случается, когда партнеры не испытывают чувство безопасности и комфорта. Попадая в монотонность повседневной жизни, они забывают поддерживать страсть и начинают искать новизну в других отношениях.

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2. Мы не знаем, чего на самом деле хотим. Известная поговорка «Будьте осторожны в своих желаниях» очень часто подтверждается. Стабильность и рутина в отношениях приводят к скуке. Известно, что ничто так не убивает страсть, как однообразие.

Скучная жизнь наталкивает на поиски более интересных вещей, которые оказываются всего лишь иллюзией.

Когда партнер уходит, узнав о неверности, сразу наступает понимание того, как он был важен. Учитесь ценить то, что у вас есть, и то, что ваш партнер приносит в вашу жизнь. Не дайте скуке и монотонности разрушить ваши отношения.

3. Низкая самооценка. Принято считать, что к изменам склонны люди, которые более красивы и уверенны в себе. Их не устраивает один партнер, и они заводят отношения на стороне. Но на самом деле это не всегда так. Чаще всего изменяют те, кто имеет низкую самооценку. Независимо от того, сколько любви они получают от своего партнера, им никогда не бывает достаточно. Они все время стремятся к покорению новых партнеров, чтобы чувствовать себя любимыми.

Но поднятие самооценки таким образом носит лишь временный характер и приводит к еще более глубокому чувству пустоты.

Именно поэтому каждый партнер должен постоянно работать над самоуважением и стремлением стать лучше. В то же время нужно не забывать ценить своего партнера и отношения.

4. Отсутствие уважения и поддержки. Говорят, что противоположности притягиваются. Но это мнение вводит многих в заблуждение, так как пары, не имеющие общих интересов, имеют довольно проблематичные отношения. Если не разделять интересы и хобби партнера, он начнет искать поддержку и единомышленников на стороне.

Чтобы иметь здоровые и счастливые отношения, уважайте своего партнера и его увлечения. Старайтесь разделять с ним его интересы и проводить вместе больше времени.

Для того, чтобы сохранить искру в отношениях, обоим партнерам необходимо прикладывать усилия. Очень важно находиться в отношениях не только физически, но и морально. Поддерживайте глубокую связь со своим партнером, и ему никогда не захочется вам изменять.

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