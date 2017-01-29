Дамы, держитесь подальше от мужчин этих знаков Зодиака!

Вредность — это то качество, которое некоторым очень сложно терпеть. Особенно это касается тех ситуаций, когда девушка спокойная и мирная, а вот партнер действительно очень вредный и упрямый. Мудрые дамы находят способы справляться с такими мужскими капризами, но это получается далеко не у всех.
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Узнав знак Зодиака, можно многие черты в характере заранее предусмотреть, а дальше уже решать, что из этого может получиться.
Вот вам наша подсказка — три самых вредных мужчины по знакам Зодиака:
1. Овен
Они упрямые, а это уже о многом говорит! Если вы решите связать свою жизнь с Овном, то не жалуйтесь на него, ведь стоило заранее подумать о своей нервной системе. Представители этого знака часто проявляют нездоровый эгоизм. Они любят спорить даже тогда, когда отлично осознают свою неправоту. Не стоит забывать и о вспышках агрессии! Овны могут устроить скандал на пустом месте, а вам придется находить способы, чтобы их угомонить. Плюс в том, что Овны все же быстро отходчивы, поэтому, если вы любите американские горки из эмоций, то это самое то!
2. Близнецы
Ни один другой знак Зодиака не умеет так искусно переворачивать все с ног на голову! Близнецы в этом просто мастера. Они раздуют проблему там, где ею даже не пахло, а вам придется быстро адаптироваться и играть по новым правилам. Близнецы очень ветреные и гулящие, поэтому вам нужно приспосабливаться к их образу жизни, если вы хотите построить совместное будущее.
3. Скорпион
Это злопамятные мужчины, которые очень легко раздражаются, чем вводят окружающих в ступор. Они показывают свои «клыки», когда это совсем не к месту, поэтому нередко портят настроение в компаниях, где всем остальным хорошо и весело. Они ко всему придираются и очень ревнуют! Если Скорпион подарит вам подарок, а в ответ не получит безмерной благодарности, то готовьтесь к ссоре.
Как видите, с этими мужчинами нужно быть крайне осторожными! Конечно, для каждого человека в мире существует идеальная пара, поэтому для вредных знаков Зодиака всегда находятся те, которые сумеют справиться и, возможно, даже положительно повлиять.Еще по этой теме