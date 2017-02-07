Когда вы по-настоящему влюблены, ваш мозг делает это: кто знал?!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Говорят, когда вы влюблены, у вас подкашиваются коленки, а в животе летают бабочки. Но вы когда-нибудь думали о том, что делает ваш мозг, когда вы находите свою любовь?

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Любовь считается эмоцией, чувством, но неврология и физиология мозга также играют огромную роль в развитии крепких отношений. Как же мозг помогает сохранять отношения? А тем, что он не замечает мелочей. Биологический антрополог Хелен Фишер и нейробиолог Люси Браун рассказали,

как мозг активизирует «позитивные иллюзии», чтобы продлевать наше счастье, не замечая негативные моменты, а фокусируясь на позитивных.

В своем исследовании ученые изучили результаты сканирования головного мозга сотен людей на разных стадиях любви и семейных отношений. И они заметили, что у людей в длительных счастливых отношениях были заметно активизированы три особенных участка головного мозга:

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- участок, связанный с состраданием, сочувствием

- участок, связанный с контролем собственных эмоций и стресса

- участок, связанный с позитивными иллюзиями

Последний участок официально называется «вентромедиальная префронтальная кора». Это зона, где обрабатывается осуждение: когда мы что-то критикуем, именно там все начинается.

А знаете, что происходит с этим участком мозга, когда мы влюблены? Активность в нем СНИЖАЕТСЯ. Когда мы влюблены, наш мозг решает приостановить создание негативного суждения.

Разве это не здорово?

Это не значит, что мы должны игнорировать любое плохое качество в человеке или оправдывать его откровенно плохое поведение. Но это предполагает, что

даже на неврологическом уровне мы знаем, что, чтобы отношения были успешными, мы должны мириться с недостатками друг друга и закрывать на них глаза.

Ведь это действительно самое сложное, не так ли?

Когда вы вместе долго и почти всегда, вы видите друг друга настоящими и часто не в лучших проявлениях. Но если человек действительно любит, то даже его физиология будет говорить об этом, не осуждая чрезмерно партнера. В любви мы становимся более мягкими, сострадательными, более понимающими.

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