Когда вы по-настоящему влюблены, ваш мозг делает это: кто знал?!

Говорят, когда вы влюблены, у вас подкашиваются коленки, а в животе летают бабочки. Но вы когда-нибудь думали о том, что делает ваш мозг, когда вы находите свою любовь?
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Любовь считается эмоцией, чувством, но неврология и физиология мозга также играют огромную роль в развитии крепких отношений. Как же мозг помогает сохранять отношения? А тем, что он не замечает мелочей. Биологический антрополог Хелен Фишер и нейробиолог Люси Браун рассказали,
как мозг активизирует «позитивные иллюзии», чтобы продлевать наше счастье, не замечая негативные моменты, а фокусируясь на позитивных.
В своем исследовании ученые изучили результаты сканирования головного мозга сотен людей на разных стадиях любви и семейных отношений. И они заметили, что у людей в длительных счастливых отношениях были заметно активизированы три особенных участка головного мозга:
- участок, связанный с состраданием, сочувствием
- участок, связанный с контролем собственных эмоций и стресса
- участок, связанный с позитивными иллюзиями
Последний участок официально называется «вентромедиальная префронтальная кора». Это зона, где обрабатывается осуждение: когда мы что-то критикуем, именно там все начинается.
А знаете, что происходит с этим участком мозга, когда мы влюблены? Активность в нем СНИЖАЕТСЯ. Когда мы влюблены, наш мозг решает приостановить создание негативного суждения.
Разве это не здорово?
Это не значит, что мы должны игнорировать любое плохое качество в человеке или оправдывать его откровенно плохое поведение. Но это предполагает, что
даже на неврологическом уровне мы знаем, что, чтобы отношения были успешными, мы должны мириться с недостатками друг друга и закрывать на них глаза.
Ведь это действительно самое сложное, не так ли?
Когда вы вместе долго и почти всегда, вы видите друг друга настоящими и часто не в лучших проявлениях. Но если человек действительно любит, то даже его физиология будет говорить об этом, не осуждая чрезмерно партнера. В любви мы становимся более мягкими, сострадательными, более понимающими.Еще по этой теме