Топ-7 запретных тем для общения с раковыми больными

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/ScanPix

В общении с пациентами, которые проходят через лечения рака, нужно быть особенно бережными и осторожными. Психологи из Великобритании назвали семь тем, которые не стоит обсуждать с подобными больными.

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1. Не надо говорить им о том, что бы вы сделали на их месте. Многим людям кажется, что подобного рода предположения должны укрепить моральный дух раковых пациентов. Однако в реальности это только вызывает раздражение.

Вы не больны раком, а здоровы, поэтому никак не можете рассуждать о том, как бы вы поступили в этой ситуации.

2. Не расстраивайтесь до такой степени, что вам самим потребуется их поддержка. Раковым пациентам требуется ваше внимание, дружеское плечо и жилетка, в которую можно поплакаться. Но не стоит меняться с ними местами, не позволяйте своим эмоциям выплескиваться до такой степени, чтобы сами пациенты начали вас утешать.

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3. Не считайте, что им нужна помощь абсолютно во всем. Если только сам пациент не попросит вас об этом, не следует пытаться помочь ему с одеванием, приемом пищи или душа. Подобного рода предложения заставят больного почувствовать себя совершенно беспомощным, что только расстроит его. Вежливо поинтересуйтесь, нуждается ли он в какой-либо помощи, но ни в коем случае не навязывайте ее.

4. Не высыпайте на пациента статистику из Интернета. Многие родственники стремятся отыскать какие-либо ободряющие данные по лечению раковых болезней в Сети, чтобы потом порадовать ими пациентов.

Однако подобного рода информация вряд ли улучшит их настроение, поскольку они воспринимают свой случай как уникальный, а не как повод для статистики.

5. Не думайте, что они изменят всю свою жизнь. Их жизнь уже изменилась из-за тяжелой болезни, и они пытаются приспособиться к новой реальности. Позвольте им считать, что вы к этому полностью готовы, поддерживайте их, чтобы у больных появилось ощущение уверенности в завтрашнем дне.

6. Не считайте их возвращение к работе признаком полного выздоровления. Когда пациент после лечения рака возвращается на работу, то часто слышит со стороны поздравления с тем, что он полностью поправился.

Тем самым люди пытаются показать, что они воспринимают тот кошмар, через который только что прошел человек, как какую-то обычную простуду или аллергию.

Не слишком приятное отношение для человека, пережившего столько.

7. Не превращайтесь в лечащего врача. Понабравшись разных сведений в Интернете, вы можете предположить, что дома сумеете сыграть роль настоящего врача, давая разные ценные советы, рекомендуя лекарства и другие методы терапии. Это в корне неправильная тактика - от вас ожидают только понимания и психологической поддержки, но не медицинских рекомендаций.

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