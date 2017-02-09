Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала

Ну вот, очередное таинственное исчезновение парня. Вы были знакомы всего несколько недель. Между вами начало зарождаться что-то особенное. Вы уже познакомились с некоторыми его друзьями, он — с вашими, вы переспали, и вот… он пропал. Как и многие другие. Без видимых на то причин. Как раз тогда, когда все начинало становиться серьезным.

Подруга говорит: «Ты не сказала ему, чего хочешь, и переспала с ним слишком рано». С тебя довольно. Почему ты не можешь найти хорошего парня, достаточно зрелого для серьезных отношений?

Есть одна фраза, которая приходит на ум многим женщинам в такой ситуации и которую они начинают часто использовать. Вы думаете, что это поможет отсеять неподходящих, но на самом деле отсеиваете всех.

ЧИТАЙ НА TVNET: Почему мужчина уходит после первого секса: 3 распространенные причины

Реклама

Вы встречаете нового мужчину, решаете, что больше не позволите ему просто воспользоваться вами, и уже через несколько свиданий гордо заявляете…

«Мне не нужен просто секс. Мне нужны серьезные отношения».

И все. Это просто напрочь убивает весь интерес мужчины, даже если он не был бабником.

Одно дело сказать это спустя полгода отношений, а другое — уже в первый месяц. Женщине это кажется сильным заявлением, говорящим мужчине, что, мол, меня не проведешь. Но на самом деле она тем самым говорит: «Хотя я знаю тебя еще совсем мало, я решила, что хочу с тобой серьезных отношений. Твой ход».

Мужчина слышит это именно так. И это давит на него.

Точно так же, как вас отворачивает от парней, которые хотят от вас только секса, мужчин отворачивает от женщин, которые хотят их только для серьезных отношений и семейного положения.

Эта фраза «Мне нужны только серьезные отношения» не действует на мужчин так, как вам бы хотелось, потому что мужчины не начинают встречаться с вами с мыслью об отношениях.

Поймите это. Мужчины встречаются по принципам: «Мне хорошо с ней здесь и сейчас» и «Поживем — увидим». И если через несколько месяцев у вас по-прежнему все будет хорошо в отношениях, тогда он может уже задуматься о большем.

ЧИТАЙ НА TVNET: Почему я пропал после первого свидания? Мужчины рассказали правду

Ведь вам самим разве хочется парня, главная цель которого — отношения, а не отношения именно с вами? Сначала нужно понять, что вы хотите этого человека, а потом уже то, что хотите строить с ним отношения.

Кроме того, когда девушка сразу заявляет о желании серьезных отношений, тем самым она сразу выкладывает все карты на стол. Мужчине уже не интересно ее добиваться, потому что он и так знает, что она всеми руками и ногами за него.

Цените свою жизнь вне отношений, так чтобы парень сам захотел стать ее частью, и не жертвуйте ничем ради того, кого вы еще толком не знаете.

Еще по этой теме