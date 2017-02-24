Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревностью

Некоторые знаки Зодиака ревнуют больше, чем другие. Более того, они теряют контроль над собой и сходят с ума от ревности. Забудьте толерантное общение, в такие моменты вам ужасно хочется оторвать им голову!

Ради своего спокойствия остерегайтесь этих знаков Зодиака. Когда они становятся ревнивыми, это ужасное зрелище.

Телец (20 апреля — 20 мая). Когда Телец ревнует, это значит, что вы потеряли его доверие.

Телец – властный знак, и когда он ревнует, может повысить уровень собственной самозащиты, например, стать более упрямым или обидчивым.

Он может не сердиться, но всячески показывать, что уязвлен.

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Рак (21 июня – 22 июля). Рак – подозрительный партнер, ему сложно открыться, но когда он это делает, то действительно доверяет вам. Он начинает ревновать, когда подозревает вас в обмане, и становится более осторожным.

В новых отношениях Рак может чувствовать себя небезопасно, пока не узнает, что вы действительно заботитесь о нем. Он может считать, что его ревность – это его неуверенность в себе, и

он может предположить, что недостаточно хорош для вас. Лучший способ борьбы с этим — прислушаться к нему, когда он делится своими страхами и переживаниями.

Лев (23 июля — 22 августа). Лев думает только о себе, даже в отношениях. Это звучит эгоистично, но он действительно считает, что никто не позаботится о нем лучше, чем он сам, хотя позволит вам попробовать. Когда Лев ревнует, даже немного, это может вывести его из равновесия. Он очень драматичен и, скорее всего, наделает много шума по этому поводу, пока вы не напомните ему, что у него нет повода для беспокойства.

Скорпион (23 октября — 21 ноября). Когда Скорпион думает, что вам нельзя доверять, для него практически невозможно простить вас, даже если вы не раз доказали свою верность по отношению к нему. Он может быть несколько скрытным, но позже выходит из замкнутого состояния.

Если Скорпион имеет основания предполагать (даже без доказательств), что вы изменяете ему, он позволит ревности заполонить себя.

Страсть может принимать множество форм в Скорпионе, и он просто не был бы собой, если бы не ощущал ревность.

Козерог (20 декабря — 19 января). Для Козерога ревность может изобличить отношения. Для него сложно ее переносить и в дальнейшем доверять людям, особенно если вы даете ему повод для ревности. Если Козерог испытал подобную боль до вас, вы можете только ухудшить ситуацию. Когда он ревнует, то может предположить, что отношения закончены, даже если ничего не было.

С учетом сказанного с Козерогом лучше быть предельно честным и открытым. Его ревность позволяет его фантазии рисовать ужасающие картины, которые заставляют менять к вам отношение.

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