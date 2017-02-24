13 слов, которые нельзя говорить перед сном

Порой день не задается с самого утра. Почему так происходит? Астромаг Павсекакий Богданов уверен: в неудачах виноваты мы сами, так как еще вечером притянули в свою жизнь негатив.
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Оказывается, существуют 13 слов, которые категорически нельзя произносить вечером. Тогда неприятности будут обходить вас стороной.
Золото — проснетесь злым с утра.
Ключи — на предстоящие сутки замыкаете денежный канал.
Порча — притягивать негатив.
Кровь – на следующий день почувствуете недомогание.
Сатана, черт, дьявол — приглашать нечисть в дом.
Смерть — не выспитесь, ночью будут сниться кошмары.
Оружие – не только следующий день, но и вся неделя пройдет в ссорах и конфликтах на работе.
Колдун, ведьма – негативные эмоции во время сна, которые будут напоминать о себе весь следующий день.
Война — ускорить и усилить болезни близких вам людей.
Бедность, крах — притянуть кражу или навлечь провалы в делах.
Веник, пылесос – на работе возникнут неприятности, которые за один день решить не удастся.
Кикимора, барабашка, домовой —
дома начнутся мелкие неприятности или шалости этой нечисти. В некоторых случаях домовой придет во сне и станет душить.
Болезнь – упоминание любых хворей опасно в вечернее время. В скором времени они могут появиться у вас или ваших близких. А все из-за того, что ваш мозг их притянет в реальность.Еще по этой теме