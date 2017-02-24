13 слов, которые нельзя говорить перед сном

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Порой день не задается с самого утра. Почему так происходит? Астромаг Павсекакий Богданов уверен: в неудачах виноваты мы сами, так как еще вечером притянули в свою жизнь негатив.

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Оказывается, существуют 13 слов, которые категорически нельзя произносить вечером. Тогда неприятности будут обходить вас стороной.

Золото — проснетесь злым с утра.

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Ключи — на предстоящие сутки замыкаете денежный канал.

Порча — притягивать негатив.

Кровь – на следующий день почувствуете недомогание.

Сатана, черт, дьявол — приглашать нечисть в дом.

Смерть — не выспитесь, ночью будут сниться кошмары.

Оружие – не только следующий день, но и вся неделя пройдет в ссорах и конфликтах на работе.

Колдун, ведьма – негативные эмоции во время сна, которые будут напоминать о себе весь следующий день.

Война — ускорить и усилить болезни близких вам людей.

Бедность, крах — притянуть кражу или навлечь провалы в делах.

Веник, пылесос – на работе возникнут неприятности, которые за один день решить не удастся.

Кикимора, барабашка, домовой

дома начнутся мелкие неприятности или шалости этой нечисти. В некоторых случаях домовой придет во сне и станет душить.

Болезнь – упоминание любых хворей опасно в вечернее время. В скором времени они могут появиться у вас или ваших близких. А все из-за того, что ваш мозг их притянет в реальность.

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