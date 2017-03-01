Два волшебных слова, которые магически воздействуют на мужчину

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Если мужчина когда-либо говорил вам, что не готов к серьезным отношениям, тогда вы знаете, насколько это разочаровывает. Вкладывать свое время и чувства в парня, чтобы потом услышать о том, что он ничего серьезного не хочет… после этого можно проклясть вообще весь мужской род. Но перед этим попробуйте произнести два волшебных слова.

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Во-первых, вам, конечно, захочется поспорить с ним и объяснить, что его причины, почему он не готов, глупы. Но не стоит этого делать. Иначе вы будете похожи на его маму, говоря и объясняя ему что-то. А мужчин не заводят собственные мамы.

Вместо этого вот что нужно сделать. Когда вы слышите какое-то его глупое оправдание или отговорку, произнесите волшебные слова: «Я понимаю».

И больше ничего не говорите. Выдержите паузу, и потом он сам начнет находить еще более тривиальные причины, которые еще больше разозлят вас и побудят начать спор.

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Но вместо очередных споров и лишних слова просто снова скажите: «Я понимаю». И больше ничего не говорите. Выдержите паузу, и потом он сам начнет находить еще более тривиальные причины, которые еще больше разозлят вас и побудят начать спор. А вы вместо споров и лишних слов опять скажите: «Я понимаю». Это приведет его к единственному простому выводу: «Она понимает меня».

Никто не говорит, что вы должны соглашаться с ним. Просто каждый каждый имеет право чувствовать и думать так, как он чувствует и думает.

И хотя вы можете не соглашаться с ним, говоря «Я понимаю», вы признаете его право на такое решение.

На этом этапе он сам может предложить вам компромисс. Например: «Но мы можем продолжить встречаться и посмотреть, как все сложится». Тогда вы говорите: «Я ценю, что ты все еще хочешь встречаться со мной, но меня это не устраивает. Я люблю тебя, но не больше, чем себя».

Он может уйти, не зная, что сказать. И это не проблема, потому что

мужчины влюбляются тогда, когда они НЕ рядом с вами. Нужно устоять перед искушением позвонить ему или написать и позволить прийти к вам.

Если у вас хватит терпения подождать, пока он сам позвонит или напишет, то тогда, когда он это сделает, он уже будет готов к серьезным отношениям с вами, потому что сам к этому придет.

А если нет, то это не ваш мужчина.

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