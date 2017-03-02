На каких женщинах женятся современные мужчины

Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть в первую очередь физически привлекательна и сексуальна, давно устарели.
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Исследователи провели социологический опрос среди женатых мужчин и выяснили, что именно толкнуло их сделать предложение своей второй половинке и что они ценят в ней больше всего, пишет РИА ФАН.
Оказалось, что
в первую очередь представителям сильного пола важно, чтобы вторая половинка проявляла к ним внимание и заботу.
Кроме того, мужчины ценят умение женщины восхищаться их поступками.
Ну а решающим аргументом в пользу того, чтобы надеть любимой кольцо на палец, большинство респондентов назвали умение слушать и доброжелательность по отношению к их друзьям и родственникам. Кроме того, в список наиболее важных качеств жены попали умение создавать уют в доме и хорошо готовить. Как мы видим,
феминистические настроения среди женщин и стремление быть независимой никак не отражаются на предпочтениях современных мужчин.
Они по-прежнему хотят видеть рядом с собой добрую и хозяйственную особу.
Ранее британские ученые назвали главный признак, по которому можно вычислить склонную к измене партнершу. Оказалось, что чем чаще женщина в постоянных отношениях симулирует оргазм, тем больше вероятность, что она пойдет искать сексуальные приключения на стороне.Еще по этой теме