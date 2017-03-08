То, что все называют ленью - лишь признак интеллекта! И вот почему

Ученые наконец-то подтвердили то, о чем мы всегда подозревали интуитивно: лень - признак повышенного интеллекта. Так что если вы любите проводить выходные в постели, а вечера - с едой у телевизора, то теперь хотя бы знаете, почему. И да, перешлите эту статью друзьям, которые называют вас «лентяем» из-за того, что вы не ходите с ними в спортзал.

А если серьезно, то речь идет об исследовании, опубликованном в газете Independent. Ученые из США провели большой мета-анализ сразу нескольких исследований на эту тему, и

их вывод однозначен: чем больше времени вы тратите «на то, чтобы лениться», тем, вероятно, вы умнее.

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А все почему?

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Потому что большинству людей валяние в постели и копание в собственных мыслях кажется занятием безумно скучным. Но людям с более высоким IQ скучно не становится: они, наоборот, счастливы проводить время в одиночестве, в своих размышлениях.

«Обычным» людям нужна постоянная внешняя стимуляция, чтобы избавиться от скуки, интеллектуалам - нет. Их ум и так вечно чем-то занят.

Исследователи характеризуют свои результаты как «весьма значительные» и «устойчивые». А Journal of Health Psychology добавляет, что разница между интеллектуалами и всеми остальными обычно особенно сильно проявляется в их активности на выходных: пока обычные люди думают, как бы себя развлечь, «умники» используют выходной, «чтобы привести мысли в порядок».

В общем, вы поняли, да? Я, по крайней мере, теперь точно знаю, почему у меня совершенно нет желания продлить свой абонемент в спортзал…

Это не потому, что я ленивый тюфяк… Честно… Доверяйте науке!

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