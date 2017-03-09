Что подпись может рассказать о вашем характере

По почерку можно определить многое, в том числе характер человека, его предпочтения, психотип. Наука графология основывается на анализе тончайших нюансов - размера букв, их наклона, нажима при написании.

Ученые, занимающиеся изучением особенностей почерка, могут с большой точностью определить основные направления деятельности, а также индивидуальные особенности человека.

Каждая подпись несет массу информации, о которой люди порой и не задумываются. Это своеобразный слепок всех чувств и качеств людей, похожий на отпечаток пальцев.

Подпись, направленная вверх, говорит о человеке целеустремленном, с долей авантюризма. Такую подпись оставляют люди оптимистичного склада характера, с большим творческим потенциалом, а также умением преодолевать препятствия без склонности к депрессии и упадническому настроению.

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Ровная подпись. Такой росчерк говорит о честном, уравновешенном и прямолинейном человеке с устоявшимися принципами. Это гармоничная личность, склонная к созиданию и в некоторой степени к перфекционизму.

Направленная вниз подпись. Такая манера письма отличает неуверенных в себе людей, склонных к переживаниям, зацикливающихся на своих недостатках.

Целеустремленность этих людей находится на низком уровне, часто присутствует пессимизм, вызывающий желание спрятаться от проблем и ответственности.

Длинная подпись отличает самоуверенных людей с завышенной самооценкой. Они часто склонны к хвастовству и упрямству. На таких людей, однако, можно положиться: они не оставят в беде близких, но склонны к занудству.

Короткая подпись характерна для людей с быстрой реакцией, спешащих и нацеленных на мгновенный результат в любой деятельности. Такие торопыги, однако, часто уязвимы и нуждаются в постоянной поддержке и похвале.

Подпись с заглавными буквами отличает людей капризных, а порой и скандальных. Они привыкли раздавать команды и не терпят непослушания. Завышенные требования к людям при этом на них самих не распространяются.

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by timomcd

Подпись с буквами одного размера. Обычно так подписываются люди скромные, обладающие мягкими чертами характера, податливые, но не безвольные. Их отличают доброта и справедливость по отношению к окружающим.

Маленькие буквы. Небольшой размер букв, а также их тесное расположение говорят о любви к экономии и бережливости. Такие люди обладают внутренним порядком, склонностью к четкому следованию режиму, а также к рационализму.

Очень маленькие буквы в подписи. Такая подпись говорит об эгоизме и нежелании идти на сотрудничество.

Часто такие люди ставят свои интересы превыше всего и добиваются своих целей любыми методами, не боясь обидеть и ранить кого-то.

Большие буквы или узоры отличают людей, склонных к фантазиям и постоянному уходу в только им известный мир иллюзий. Обычно это подписи людей творческих профессий, фантазеров и выдумщиков. Креативность и нежелание соответствовать нормам поведения у них в крови.

Подпись с овальными буквами говорит о доброжелательности людей, их открытости миру. Излишняя податливость часто мешает им добиваться своих целей, из-за чего они выбирают путь помощника и советчика.

Подпись с острыми буквами. Обычно так расписываются люди, склонные к конфликтам. Вспыльчивость и желание делать все по-своему, а также постоянное упорное отстаивание своего мнения делают их порой невыносимыми для большинства окружающих. Однако

дружба с такими людьми приносит больше пользы, ведь они добиваются всего, что им захочется, быстро остывая и постоянно находясь в поиске новых целей.

Сплошная подпись. Росчерк без интервалов говорит о людях консервативного склада характера. Им часто чужды новшества, они не признают современных течений и живут своей размеренной жизнью, не забывая, впрочем, поучать окружающих. Эти люди отличаются и педантизмом — они привыкли вести скромный образ жизни, используя только необходимое, без каких-либо излишеств.

Интервалы между буквами. Люди с такой подписью обладают умением приспосабливаться, обходить жизненные неприятности, а также с улыбкой смотреть в будущее. Жизнерадостные и нацеленные на достижение результата,

они привыкли добиваться желаемого без ущерба для окружающих, часто объединяясь с единомышленниками для воплощения своих задумок.

Подчеркнутая подпись говорит о склонности к обидам и капризам. Обладатели этой подписи одновременно эгоистичны и щедры. Они могут пожертвовать всем, а могут заставить чувствовать вину, даже если ошиблись сами. Привычка руководить всем у них в крови. Это упрямые люди, склонные к преувеличению своих способностей.

Подпись с украшениями и завитками отличает целеустремленных людей, нуждающихся в лести и признании их авторитета и неординарных способностей. Они часто подвержены смене настроения, капризны и вздорны. Однако в критических ситуациях мгновенно принимают решения, основываясь на развитом чувстве интуиции.

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Alan Light

Простая подпись без излишеств. Часто это люди с чрезвычайно развитым логическим мышлением. Они привыкли докапываться до сути всего, что попало в поле их зрения, и часто доставляют неудобства своим культом правильности. У таких людей все должно находиться на своем месте, но не всегда эта логика понятна окружающим.

Компактная и сжатая подпись говорит о характере тактика. Эти люди движутся по жизни небольшими прыжками, тщательно готовясь и выверяя пути наступления. Они сродни военным командирам, тщательно продумывающим способы захвата противника.

Подпись с сильным нажимом отличает доброжелательных и чрезвычайно общительных людей.

Они открыты для мира, обладают развитой эмпатией и отражают все, что видят. Часто склонны к самокопанию и объяснению самим себе своих же собственных действий.

Это некоторые из примеров, на основе которых можно определить ведущие принципы и стиль поведения человека. Однако люди меняются, приобретая новые черты характера, поэтому опираться стоит только на то, как подпись выглядит в данный момент.

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