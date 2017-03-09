Будьте осторожны! Именно эти женщины с наибольшей вероятностью изменят вам

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Depositphotos

Никому не нравится, когда его обманывают. Это может вызвать серьезные последствия - от снижения самооценки до проблем со здоровьем.

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Чтобы предотвратить или минимизировать возможные последствия измены, нужно с умом подходить к выбору партнера. Существует множество уловок, которые помогают вывести неверного человека на чистую воду.

Согласно исследованию, проведенному Illicit Encounters, чаще всего изменяют те женщины, один из родителей которых изменял своему партнеру.

Выводы неутешительны: у 71% неверных женщин изменяли мамы.

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Безусловно, редкая женщина открыто признается своему мужчине, что ее мама или папа изменяли.

Тем не менее, познакомившись с ее родителями, вы сможете сделать определенные выводы на основе их поведения.

Есть над чем подумать…

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