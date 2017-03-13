15 фраз, которые все мужчины жаждут услышать хотя бы раз!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Мужчинам легче доставить удовольствие, и многого не нужно, чтобы их понять и впечатлить. Порой достаточно просто говорить правильные вещи, чтобы заполучить мужчину в свои руки. Но, к сожалению, мы делаем акцент на своей внешности, забывая о словах. А вот что каждый мужчина хотел бы слышать от своей женщины, да почаще:

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1. «Ты такой сильный!» В каждом мужчине сидит мачо.

Конечно, он хочет впечатлять дам своей силой, мужественностью и сексуальностью. Побалуйте его комплиментами на этот счет.

2. «Ты знал, что ты очень сексуален?» В продолжение первого пункта. Мужчины часто завидуют женщинам, потому что мы чаще слышим комплименты. Особенно что касается его внешности. Главное - говоря это, будьте искренни.

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3. «Я восхищаюсь тобой как личностью». Но комплименты должны быть не только о внешности. Эта фраза связывает вас с ним на более глубоком уровне.

4. «На этот раз плачу я!» Обычно мужчина берет на себя все, что касается организации свидания. Поэтому

ему будет приятно, если какую-то часть вы возьмете на себя, хотя бы разочек. Тем самым вы покажете, что цените его усилия, а не просто пользуетесь им.

5. «Я тебя люблю». Это хочет слышать каждый. Каждому важно знать, что он любимый и желанный.

6. «Давай займемся любовью». Мужчина хочет видеть исходящую от своей женщины инициативу в сексе, а не чувствовать себя самцом, который только пользуются ее безропотным согласием.

7. «Ты не такой, как все, которых я встречала». Вместо того чтобы говорить, какие все мужики козлы или какими ужасными были твои бывшие, скажите эту фразу, помогите ему почувствовать себя особенным, если это действительно так.

8. «Ты мой добытчик/такой хороший отец…» Мужчины чувствуют на себе большую ответственность в плане обеспечения своей семьи. Поэтому почаще заверяйте их в том, что вы цените эти старания.

9. «Я чувствую себя в безопасности рядом с тобой». Одна из самых волшебных фраз для мужчины. Ведь

он невероятно боится быть названным трусом или слабым. А потому, когда он знает, что является для вас защитником, это его окрыляет.

10. «Поэкспериментируем?» У большинства мужчин есть тайная фантазия, которую они хотели бы воплотить в жизнь. Это опять-таки сексуальная инициатива от женщины и возможность расслабить мужчину, сблизиться с ним и предотвратить измену.

11. «Я тебя уважаю». Для мужчин уважение со стороны женщины даже важнее, чем любовь. Имейте это в виду не только на словах, но и в своем поведении.

12. «У тебя классные друзья!» Для мужчины очень хороший показатель, если его девушка может поладить с его друзьями.

13. «Прости». Это вообще редкое слово в нашем обиходе, к сожалению. Но, может быть, на вашем примере он и сам научится чаще признавать свои ошибки.

14. «У тебя был тяжелый день…» На мужчин действительно оказывается большое социальное давление. И

когда у него что-то не получается, ему может быть не по себе. Особенно если это происходит в постели. Помогите ему расслабиться и не париться на этот счет.

15. «Это было потрясающе». Отличное завершение хорошего свидания, секса или просто нового совместного опыта. Мужчины расцветают на похвале, как и все люди, так что не скупитесь на приятные слова.

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