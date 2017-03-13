5 смертельных проклятий, убивающих красоту и жизнь любовницы

К сожалению, сейчас многие женщины соглашаются на роль любовницы женатого мужчины, не осознавая последствий своих действий.

Многие из них говорят, что:

— это любовь (что вполне вероятно);

— мужчина любит ее, но не может бросить детей;

— эти отношения на время, до тех пор, пока не появится суженый на всю жизнь;

— это только для удовлетворения физических потребностей;

— в этих отношениях она испытывает счастье и чувствует себя женщиной;

— они осознают грех и будут отвечать за последствия!

Но понимают ли они на самом деле, какие последствия их ждут?

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Давайте разбираться вместе, ведь

в эту ситуацию может попасть абсолютно любая женщина, у которой нет достаточно хорошей самооценки, и это может быть порядочная женщина,

не обязательно какая-то стерва, которая хочет разрушить семью.

Иногда любовницами становятся удивительно чистые женщины, которые просто сильно полюбили и из-за отсутствия знания и понимания того, что они делают, выбрали эту роль. Не хочется и не стоит, наверное, осуждать их, ведь пути кармы невероятно сложны и запутаны. Давайте лучше поймем и увидим, почему эта роль деструктивна и почему от нее нужно отказаться.