Рижан приглашают на бесплатные психологические консультации

Общество Skalbes благодаря финансовой поддержке Департамента образования, культуры и спорта предлагает возможность получить бесплатную психологическую консультацию жителям Риги, попавшим в кризисную ситуацию.
В ходе проекта с марта по ноябрь психологи и психотерапевты общества Skalbes будут оказывать профессиональную психологическую поддержку жителям, которые за последнее время (в течение примерно одного года) попали в одну из тяжелых жизненных ситуаций, таких как:
- смерть близкого человека,
- автоавария,
- пожар,
- тяжелое заболевание,
- потеря работы,
- насилие,
- развод
или в другие трагические жизненные ситуации.
Такие консультации помогут преодолеть эмоциональные последствия кризиса, уменьшить эмоциональное напряжение, а также найти способ, чтобы заботиться о своем психологическом благополучии.
Жители Риги смогут получить от трех до пяти бесплатных консультаций психолога/психотерапевта. Для получения услуги необходимо предварительно записаться по телефону 24551700.Еще по этой теме