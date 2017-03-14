Рижан приглашают на бесплатные психологические консультации

Общество Skalbes благодаря финансовой поддержке Департамента образования, культуры и спорта предлагает возможность получить бесплатную психологическую консультацию жителям Риги, попавшим в кризисную ситуацию.

В ходе проекта с марта по ноябрь психологи и психотерапевты общества Skalbes будут оказывать профессиональную психологическую поддержку жителям, которые за последнее время (в течение примерно одного года) попали в одну из тяжелых жизненных ситуаций, таких как:

- смерть близкого человека,

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- автоавария,

- пожар,

- тяжелое заболевание,

- потеря работы,

- насилие,

- развод

или в другие трагические жизненные ситуации.

Такие консультации помогут преодолеть эмоциональные последствия кризиса, уменьшить эмоциональное напряжение, а также найти способ, чтобы заботиться о своем психологическом благополучии.

Жители Риги смогут получить от трех до пяти бесплатных консультаций психолога/психотерапевта. Для получения услуги необходимо предварительно записаться по телефону 24551700.

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