Только для женщин: 20 магических цитат восхитительной Катрин Денев

Катрин Денев
 

Катрин Денев. Фото: Sputnik/Scanpix

Она неподражаема, настоящее воплощение женственности и шарма, икона стиля! С нее брали пример женщины, о ней мечтали мужчины. Она сыграла в более 70 фильмах и успела родить двух очаровательных детей — сына Кристиана и дочь Кьяру.

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Катрин Денев из тех женщин, которые умеют стареть красиво.

Ей 71 год, а она до сих пор продолжает блистать на экране и вызывать восхищение миллионов людей по всему миру.

Как ей это удается? Мы собрали для вас лучшие цитаты актрисы, в которых удивительная мудрость и, возможно, секрет того, как женщине быть счастливой в реальности.

• Помните, что лучший способ сохранить любовь мужчины — не выходить за него замуж.

ЧИТАЙ НА TVNET: Катрин Денев: Хотите сохранить любовь – не выходите замуж

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• Я не считаю себя очень красивой женщиной. Я считаю себя женщиной, которая хорошо выглядит. Причем далеко не всегда.

• Я не боюсь стареть. Я все еще работаю.

Когда вы молоды, вы много страдаете и волнуетесь — все кажется очень важным и серьезным, но со временем все становится проще.

• Пока существуют разводы, в браке нет смысла.

• Мне нравится быть знаменитостью, когда это мне помогает. В остальное время я стараюсь быть просто человеком из толпы.

• Это так неловко — быть чьей-то мечтой.

• Я могу быть раздражительной, нервной, сосредоточенной и расстроенной, но мне никогда не бывает скучно.

• Мне всегда казалось, что приставка «мадам» — как лишняя морщина — делает тебя старше сразу лет на десять.

• Красота — это самая необходимая вещь в мире и в то же время это самая ненужная вещь. В человеке для меня ценны смесь чувственности с индивидуальностью.

• Я много сплю — не меньше 8 часов.

Могу, как Наполеон, заснуть везде, при любых обстоятельствах, хотя бы на 15 минут. Пью немало воды и стараюсь не бывать на солнце.

При этом я не отказываю себе в еде, люблю готовить. Меня спасают три вещи: вода, сон и, конечно, любовь.

• Я боюсь любви, как боюсь боли. Потому что оборотная сторона любой любви — всегда боль.

• Настоящая женщина — это ум, обаяние, доброта и чувство юмора. Того же я жду и от мужчин.

• Мужчины — хороший народ, но женщины обладают магией.

• Секс — это просто большой знак вопроса, отпечатанный у каждого в мозгу. Так что говорить об этом будут вечно.

Катрин Денев и Кейт Мосс на открытии бутика "Louis Vuitton" в Токио

Фото: Катрин Денев и Кейт Мосс на открытии бутика "Louis Vuitton" в Токио0

• Я мать, а мать никогда не может быть одинокой.

• Я очень близка со своей семьей. Мои внуки — большая часть моей жизни. У меня их теперь пять. Они, конечно, не называют меня бабушкой. Но я не скажу, как они меня называют, — это личное.

• Мне везет: мои любимые режиссеры стареют вместе со мной.

• Киноиндустрия теперь тесно связана с модой, и актрисы, идущие по красной дорожке, должны быть похожи на супермоделей. Потерялась индивидуальность: они все одинаковы, как куклы Барби. Я никогда не была близка к модельным стандартам красоты, которые пропагандируются в актерском мире сегодня.

Я никогда не была достаточно худой. Я люблю заканчивать день хорошим ужином и бокалом бургундского вина.

• Духи? Их суть — поведать, но необязательно все и необязательно каждому…

• Старайтесь чаще петь. Пение прогревает душу.

• Не получается через дверь, попробуйте через окно.

• Я много раз была счастлива. Вот и все.

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