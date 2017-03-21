Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Phovoir/Scanpix

Психологи сообщили, что для того, чтобы удовлетворить женщину, есть множество вариантов, и не все они касаются непосредственно сексуального удовлетворения.

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Так, ученые пришли к выводу, что кроме физического удовольствия женщины ценят заботу об их эмоциональном состоянии. Однако физическое удовлетворение — самый простой способ сделать девушке приятно. При этом сексуальный контакт вовсе не обязятелен —

достаточно позаботиться о физическом состоянии своей возлюбленной: сделать ей массаж, укрыть ее, помочь расслабиться после тяжелого дня.

Даже приготовление ужина может стать отличным примером физической заботы о женщине. Также для этих целей можно использовать ароматическую ванну или же массаж при свечах.

Ученые говорят, что мужчинам не стоит торопиться — лучше делать все медленно и размеренно, чтобы женщина успела насладиться.

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При этом отмечается, что, несмотря на важность физического удовлетворения, хорошего секса, ужина, массажа и т. д., не стоит забывать и о душевных потребностях дамы — например, поговорить с ней по душам.

Такой подарок своей возлюбленной может сделать не каждый мужчина, а между тем это тоже может доставить женщине удовольствие.

Психологи советуют провести вечер за чашкой чая и разговорами, и женщина придет в восторг от этого.

Женщине важно чувствовать опору и поддержку, но при этом не стоит ограничивать ее личное пространство. Еще один способ сделать женщине приятно — взять на себя часть ее обязанностей по дому. Ни одна дама не сможет устоять перед такой заботой о себе и будет благодарна мужчине в этом случае.

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