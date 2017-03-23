12 признаков женщины высокого качества

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Phovoir/Scanpix

Первоклассная женщина это вовсе не обязательно ослепительная красотка с безупречными чертами лица и фигурой. Ее отличает нечто другое, что гораздо важнее внешнего лоска.

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1. Она следит за собой. Это не значит, что она идеальна, но она всегда стремится к совершенству. Вам не приходится говорить, что ей нужно решить какую-то проблему.

Она самодостаточна и сама понимает свои проблемы и старается с ними справиться. Ей нужен партнер, а не папочка.

2. Вы даже не задумаетесь о том, стоит ли приглашать ее на какие-то свои мероприятия. Встреча с друзьями, корпоратив, праздник у родителей — она знает, как себя вести в разных обстоятельствах. Она достаточно зрелая, чтобы произвести хорошее впечатление на ваших коллег, и мудрая, чтобы уметь расслабиться с друзьями.

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3. У нее нет комплекса принцессы. Она требует, чтобы вы относились к ней с уважением, но потому что она — ваш любимый человек, а не потому что она — женщина и таким магическим образом достойна чего-то. Также она ожидает, что вы будете относиться с уважением к своей семье и друзьям.

4. У нее есть часть жизни, которая не включает вас. Друзья, хобби, карьера — что угодно.

Она достаточно независима и уверенна, чтобы не нуждаться в вашем участии во всем, что она делает.

5. Она не пытается заставить вас ревновать. Она уверена в себе, в том, чего стоит, и в том, что вы это осознаете. Ей не нужно играть в игры, чтобы заставить вас увидеть, чего она достойна.

6. Она побуждает вас добиваться своих целей, но не вмешивается. Она доверяет вам и не сомневается в том, что вы способны принять правильное решение в своей жизни. Она ваша поддержка, а не тренер.

7. Она всегда представляется собой, а не вашей девушкой. Ваш статус ничего не значит, кроме того, что вы действительно вместе.

8. Она не стесняется близости. Если она не хочет что-то делать,

она может прямо об этом сказать, а не просто скривиться. Она может открыто поговорить о вашей интимной жизни, это нормально и по-взрослому.

9. У нее есть свое мнение. Она может его высказать и обосновать. Если она с вами не согласна, вы можете это обсудить без повышенных тонов.

10. Она никогда не будет сплетничать о вас или жаловаться на вас своим друзьям или родителям. Она уважает вас и не будет умалять перед другими.

11. Она знает, чего хочет от жизни. Она не предает свои ценности и мечты, лишь бы подстроиться под мужчину.

12. Вы почувствуете себя счастливчиком рядом с ней. Потому что знаете, что она не будет встречаться с кем попало. Она не боится быть одна, и если выбрала вас, то действительно неравнодушна и считает, что вы поможете друг другу развиваться вместе.

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