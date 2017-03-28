Как быть, если вы и ваша половинка одного знака Зодиака

Очень часто люди интересуются тем, как могут уживаться в одном доме два человека одного знака Зодиака. Особенно актуально это в случае, когда эти люди связаны любовными отношениями.

Любовная совместимость — это сложная и весьма неоднозначная тема, причем не только для астрологов. Очень много разговоров идет о том, что все зависит в итоге от желания человека идти на компромисс, ведь

одно из определений любви — это принятие минусов человека и восхищение его плюсами. Если вы не готовы терпеть недостатки, то не достойны и пользоваться преимуществами.

Овен + Овен

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Два Овна в одном доме — это настоящая война. Если получилось так, что вы начали встречаться или жить вместе, то готовьтесь к тому, что все в вашей жизни поменяется. По-настоящему счастливыми вы можете быть друг с другом только в том случае, если ваши увлечения и взгляды на мир будут совпадать. В противном случае вы возненавидите друг друга.

Телец + Телец

Два самовлюбленных человека рядом — это проблема. Когда они любят друг друга, то это проблема, умноженная на тысячу. Тут важно найти правильный баланс. Примите себя, примите партнера. Изменить себя или другого Тельца вам не удастся, как ни бейся.

Вы можете быть вместе очень долго, но старайтесь не ревновать друг друга по пустякам, тогда союз будет вполне гармоничным.

Близнецы + Близнецы

Это нечто из разряда «свобода плюс свобода». В вашем случае каждый из влюбленных может просто забыть о том, что вы живете вместе или встречаетесь. В вашем взаимодействии будет чересчур много свободы, которая негативно скажется на качестве отношений. Чтобы все было хорошо, проводите как можно больше времени вместе. Эгоистичные знаки Зодиака вроде вас не должны тонуть в беспечности и безразличии.

Рак + Рак

Это хороший союз, действительно сильный. Раки тянутся к семье, а два таких человека — это настоящая находка. Если родятся дети-Раки, то будет еще лучше.

Единственное, что может привести к появлению проблем, это неправильная расстановка приоритетов.

Распределите обязанности и расскажите сразу друг другу о том, кто вы на самом деле. Не притворяйтесь.

Лев + Лев

Если вы Лев, как и ваша вторая половинка, то вы довольно странная парочка. По крайней мере так думают окружающие. У вас все будет хорошо, если женщина в ваших отношениях будет более уступчивой. Мужчина-Лев никогда этого не сделает, так что судьба такой любви лежит полностью на женских плечах.

Дева + Дева

Перфекционист + перфекционист. Депрессивность + депрессивность. Дипломатичность + дипломатичность.

У вас все получится, главное — не забывать о честности по отношению друг к другу. Никто из вас не должен скрывать что-то.

Вы можете стать очень хорошими родителями и просто гармоничной парой.

Весы + Весы

Нарцисс и нарцисс — это просто кошмар. Это настоящая беда, которая не приходит одна. С одной стороны, вам может быть трудно, но с другой стороны — вы оба весьма универсальны в плане любви. Это говорит о том, что шансы на успех у вас гораздо выше 50 процентов. Не бойтесь начинать жить вместе, любить друг друга.

Скорпион + Скорпион

Скорпионы сожрут друг друга. Это, пожалуй, наихудший союз двух одинаковых знаков Зодиака. Вы, конечно, можете попробовать испытать судьбу на прочность, но астрологи советуют этого не делать.

Шансов на удачную любовь у вас очень мало, а на брак — и того меньше. Сделать с этим ничего, к сожалению, нельзя.

Стрелец + Стрелец

В вашем союзе есть гармония. У вас могут появиться чувства, тяга к созданию семьи, но чтобы это закрепить, вам потребуется избавиться от сомнений. Если вы будете доверять друг другу, то обретете великое счастье и познаете всю суть любви и настоящей душевной свободы. В противном случае ваши отношения останутся на уровне «сошлись-разошлись, ну и ладно, ну и пусть».

Козерог + Козерог

Стихия Земли поможет вам сделать вашу любовь крепкой. Для этого может потребоваться искреннее желание найти вторую половинку навсегда. Если у кого-то из вас цель отличается от этой, то отношения быстро придут к завершению, не успев толком начаться. Желательно, чтобы ваши семьи дружили, потому что ссоры между родственниками плохо скажутся на вашей любви.

Водолей + Водолей

Ваша любовь может быть похожа на перетягивание каната.

Чтобы в отношениях между двумя людьми вашего знака Зодиака присутствовала гармония, вам потребуется проверить все свои увлечения на наличие совпадений.

Если таковые имеются, то не стоит даже начинать что-то серьезное. У каждого должно быть свое личное пространство.

Рыбы + Рыбы

Довольно интересный союз. Если кто-то из вас рискнет взять бразды правления в свои руки, то считайте, что брак или любовь спасены. Если же вы будете просто любить, не отдавая себе отчет в том, что любые отношения требуют порядка, то ваши шансы на совместное счастье даже меньше, чем нулевые. Хотя бы одному из вас необходима зрелость, дальновидность.

Будьте счастливы и помните: удача в любви сопутствует только тем, кто умеет изменяться, адаптироваться, уступать. Дипломатичные люди гораздо более приспособлены к долгосрочным отношениям, чем те, кто привык тянуть одеяло на свою половину кровати.

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