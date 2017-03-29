Чего, как и сколько хотят мужчины в 20, 30, 40, 50 лет и после

Возраст приносит неизбежные перемены, внешние и внутренние. Меняется мироощущение, приоритеты, потребности. И только одно становится константой — необходимость любви.
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Давайте разберемся, какой любви хотят мужчины в разном возрасте.
20 лет: «Вот это девушка! Эх, мне бы такую!»
Гормоны бьют по воспаленному мозгу со страшной силой, а тело все время просит утоления сексуального аппетита. Но сегодня он клянется в вечной любви, а назавтра об этом забывает.
В этом возрасте парень пытается узнать женщин, разочаровывается, наступает на грабли, и его мир то и дело переворачивается…
Девушки для них неизведанны и потому прекрасны, но хочется, чтоб рядом была такая, с которой он будет выглядеть круто. Правда, жизнь нередко подрезает крылья и в итоге многие понимают, что красота — не самое важное. Хотя мириться с этим до конца так и не хотят.
25–30 лет: «Расскажи мне о себе»
Юность сбавляет свой бешеный темп, и мужчина начинает задумываться о том, что женщина может быть не только красивой, но и интересной. У нее может быть свое хобби, приятная внешность, жизненный опыт.
Да и девушки больше не хотят общаться по принципу «а что, если мы с тобой замутим, красотка!». Они уже хотят видеть рядом сильного, умного и верного. Такой перелом жизненных ценностей дается некоторым с болью и страхом.
После этого периода одни становятся закоренелыми холостяками, другие — действительно взрослыми и разумными мужчинами.
В постели они уже ценят взаимное наслаждение. Поэтому инвестиции в виде денег и времени становятся осознаннее. В этот период мужчины ищут комфорт, стабильность, и чаще всего они женятся именно в этот период.
35–45 лет: «А что, если…»
Мужчины признаются, что к моменту наступления этого возраста им становится скучно. Жена уже не просто любимая женщина, а родной человек. И либо они выстраивают новый виток отношений, делая все, чтобы пережить этот этап, как в первый раз; либо мужчины пытаются реализоваться на стороне. В женщине они теперь ищут большего терпения и меньший список требований.
45–55 лет: «Ну ничего, в следующий раз будет лучше»
Это этап кризиса среднего возраста. Они начинают искать пути, чтобы заново подтвердить статус всех своих достижений, в том числе и как мужчины.
Мужчина может это прятать, но по-прежнему будет считать это важным и болезненно реагировать на попытки успокоить.
Ему нужна теперь та, которая все понимает и принимает.
После 55 лет: «Давай так, как ты хочешь»
Разные мужчины по-разному встречают этот рубеж. Кто-то молодится, и часто для них оборачивается большим и неприятным сюрпризом тот факт, что «он уже не мальчик». Кто-то принимает как данность, но все равно переживает.
Для него особенно ценными становятся внимание, забота, романтические поступки и совместный отдых. На молодость он уже смотрит по-другому,
понимая, где и что можно было бы исправить.
Иногда мужчины ищут себе очень молоденьких девушек, находя в их неопытности радость быть Мужчиной. Так или иначе, надеемся, что этот дайджест поможет вам понять мужчин и наладить с ними хорошие отношения!Еще по этой теме