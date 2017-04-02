9 доказательств невероятной ценности для мужчин женщин, которым за 40

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/LightField Studios/Scanpix

В последнее время мужчины все больше ценят женщин, которым за сорок. И у них для этого есть множество причин.

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Вот лишь 9 таких объективных причин от американского журналиста Энди Руни, который, похоже, понял всю женскую суть.

1. 40-летняя женщина никогда не разбудит тебя среди ночи, чтобы спросить «О чем ты думаешь?».

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2. Если 40-летней женщине лень смотреть с тобой спорт по телевизору, она не будет сидеть и ныть по этому поводу. Она пойдет и будет заниматься тем, чем хочет – обычно чем-то куда более интересным.

3. 40-летняя женщина знает себя достаточно хорошо, чтобы быть уверенной в том, кто она, чего она хочет и от кого.

Очень немногих женщин такого возраста интересует твое мнение о ней или о том, что она делает и насколько правильно.

Женщины 40+ обладают чувством собственного достоинства.

4. Она вряд ли закатит тебе истерику в Опере или в приличном ресторане. Конечно, если ты этого заслуживаешь, она тебя спокойно пристрелит, если сочтет, конечно, что ей это сойдет с рук.

5. Взрослые женщины щедры на похвалу, часто незаслуженную. Потому что они знают, как ощущается неблагодарность.

6. 40-летняя женщина достаточно уверенна в себе, чтобы познакомить тебя со своими подругами. Женщина помоложе может избегать даже лучших подруг, поскольку не доверяет своему партнеру.

Женщине постарше по барабану, если ты сочтешь ее подруг привлекательными. Она знает, что они никогда ее не предадут.

7. У 40-летних женщин интуиция оракула. Тебе не надо ни в чем им признаваться – они и так все про тебя знают.

8. Ярко-красная помада прекрасно выглядит на 40-летних женщинах, чего нельзя сказать о тех, кто помоложе.

Если научишься игнорировать пару морщинок тут и там, обнаружишь, что женщины за сорок куда симпатичнее молодых.

9. Женщины 40+ откровенны и честны. Они тебе скажут в лоб, если ты скотина или ведешь себя как скотина. Тебе никогда не придется гадать, как она к тебе относится. Так что да, есть много причин восхищаться женщинами, которым за сорок.

К сожалению, нельзя то же самое сказать о мужчинах.

На каждую сногсшибательную, умную, ухоженную женщину за сорок приходится лысое пузатое ископаемое в желтоватых штанах, выставляющее себя полным идиотом с двадцатилетней официанткой.

Дамы, я приношу свои извинения. Для всех мужчин, которые любят говорить «зачем покупать целую корову, когда можно получить молоко даром», у меня есть новость. Сегодня 80 процентов женщин не заинтересованы в браке. Почему? Потому что понимают, что нет смысла покупать целую свинью ради сардельки.

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