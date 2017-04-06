Апрель — один из самых ярких месяцев в году, потому что всё живое расцветает в этом время. Позитивное мышление поможет вам соответствовать энергетике этого времени, поэтому сохраняйте положительный настрой в любой трудной ситуации.

Овен

Овнам в апреле следует обратить внимание на Солнце, которое будет очень сильным на протяжении всего месяца. Ваша способность к самовыражению и тяга к осуществлению ранее поставленных целей будут на высоте. 19 апреля Солнце перейдет из Овна в Тельца, поэтому будет немного труднее идти к мечтам и целям, но удача не покинет вас. Словом, оставайтесь собой в апреле и не бойтесь двигаться вперед.

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Телец

Тельцам поможет в этом месяце Венера. Эта сильная планета является не просто вашим покровителем, а одним из самых лучших помощников, причем не только в делах любовных, но и финансовых. 1, 28, 29, 30 числа она будет очень слабой, но в остальное время ее силы будут зашкаливать из-за пребывания в Рыбах. Используйте это для налаживания отношений с близкими и коллегами. 16 апреля Венера перестанет быть ретроградной, что добавит удачи в вашу копилку.

Близнецы

Близнецам обычно во всем помогает Меркурий. Эта маленькая планета будет обладать половинной активностью в этом месяце, поэтому обращать внимание стоит на характер, а не на силу Меркурия. С 1 по 8 апреля он будет в Тельце, поэтому вам понадобится скрупулезная оценка фактов и поступающей информации. 9 числа он станет ретроградным, так что могут появиться некоторые неурядицы в финансовой сфере и в делах. 20 апреля Меркурий перейдет в созвездие Овна, а посему вам следует не бояться быть посредниками и частью чего-то большего.

Рак

Ретроградный Юпитер в Весах оказывает положительное влияние на вас. Продолжайте осуществлять направленную деятельность и проявляйте целеустремленность, веру в себя. Используйте этот апрель для получения новых знаний, навыков, важного опыта. Не забывайте, что ваше везение также зависит от положения Луны. Поэтому следует отметить дни, когда активность Луны минимальна: с 7 по 9 апреля и с 17 по 19. В это время лучше отдыхать, а не трудиться.

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Лев

Львам больше всего помогают Солнце и Плутон. Оба этих космических тела будут проявлять активность, особенно Солнце. Даже небольшое ослабление Тельцом не послужит вам поводом к отступлению. Оставайтесь верными своим принципам и не позволяйте никому решать за вас ваши проблемы. Плутон же будет требовать оказания помощи окружающим, поэтому начало его ретроградного движения 19 числа спровоцирует небольшой хаос в вашей жизни.

Дева

Девам помогает сильная Луна или ее позитивный аспект с другими объектами, поэтому днями силы в апреле для вас будут 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28 числа. Распоряжаться повышенной энергетикой можно будет так, как вам захочется, но не забывайте о том, что эмоции и чувства лучше немного притупить, потому что один из ваших злейших врагов — Венера — будет очень сильной на протяжении почти всего месяца. Со 2 по 27 апреля она будет в Рыбах, что даст ей огромное количество энергии.

Весы

Венера будет сильна, как никогда, потому что 2 апреля она перейдет в созвездие Рыб. Там она пробудет до 27 числа, следовательно, почти весь этот месяц можно назвать удачным для вас с любой точки зрения. Это хорошее время для любовный интриг и поиска второй половинки. В работе же ваши эмоции могут сыграть злую шутку, так что пойдите по пути наименьшего сопротивления. Юпитер в Весах помешает вам получить достаточное количество знаний и навыков.

Скорпион

Если вы чувствуете, что находитесь сейчас на черной полосе, то, скорее всего, она сменится на белую в конце этого месяца, потому что ваш главный друг — Марс — станет сильнее на порядок из-за своего перехода в созвездие Близнецов 21 апреля. Марс поможет вам не обойти препятствия, а использовать их себе во благо. Он даст вам то, чего вам может так не хватать — решительности, твердости духа, потому что Марс — это планета, целью которой является реализация планов. В начале месяца не пытайтесь прыгнуть выше головы — принимайте всё таким, какое оно есть.

Стрелец

Юпитер, Нептун и Солнце не опустят энергетическую планку ниже середины в этом месяце, что для вас может расцениваться как огромная удача. Юпитер сохранит ретроградность и пребывание в Весах, Нептун будет, как и в прошлом месяце, очень сильным в Рыбах, а вот Солнце немного снизит свою активность из-за перехода в созвездие Тельца 19 апреля. Это не заставит вас почувствовать свою слабость, поэтому астрологи рекомендуют вам, во-первых, не отказываться от ранее намеченных планов и, во-вторых, обратить внимание на обязанности.

Козерог

Козерогам на руку слабость Луны, поэтому самыми безоблачными периодами, по мнению астрологов, для вас будут 7-9 апреля, 12-14 апреля и 17-19 апреля. Сатурн и Уран сохранят свою стабильность, поэтому большинство ваших дел смогут завершиться удачно или же удачно начаться. Что касается самой позитивной для вас планеты, Марса, то она станет активной 21 апреля. Это говорит о том, что в конце месяца вас ждет большая удача в любых начинаниях.

Водолей

В вас сочетается несочетаемое: Венера и Меркурий, два главных противника, объединяют свои качества для того, чтобы делать вашу жизнь ярче. Остерегайтесь проблем 1, 28, 29 и 30 числа, потому что Венера в эти дни будет очень слабой. Особенно сильно это будет чувствоваться в самый первый день месяца. Меркурий же весь месяц будет менять только свое настроение, но не силу. Переломный момент — это переход Меркурия в ретроградное состояние, что произойдет 9 апреля. Это будет означать, что после 9 числа вам следует сменить приоритеты в жизни.

Рыбы

Рыбам удачу подарит усиление Марса 21 апреля и Венеры со 2 по 27 число. Первая планета поможет вам преодолеть трудности в конце месяца, а вторая планета поможет наладить отношения с людьми в любых аспектах. Оба ваших антагониста, Сатурн и Меркурий, будут иметь половинную активность, так что продолжайте бороться с тем, что вас беспокоит больше всего. В конце месяца, 20 числа, ретроградный Меркурий перейдет в Овна, что может сделать вас более агрессивными.