Все, что связано с новыми отношениями, всегда романтично и захватывающе. Однако, как только отношения становятся более зрелыми, начинается сложная работа.

Начало отношений, как правило, всегда захватывающе. Два человека привлекают и больше узнают друг друга, наблюдают при этом за тем, как растут их отношения. Все, что связано с новыми отношениями, всегда романтично и захватывающе.

Однако, как только отношения становятся более зрелыми, начинается сложная работа. Этап новых приключений подходит к своему логическому завершению, и мы фокусируемся на том, чтобы заставить эти отношения работать. Безусловно, все те вещи, что происходят – они по-своему новы, необычны, способны вызвать волнение. После пройденного этапа отношений легко ощущать чувство полного самоудовлетворения вместе с другим человеком и принимать все, как само собой разумеющееся.

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Процесс построения и поддержания длительных отношений может потребовать от вас некоторой работы, но это также невероятно полезно. Вы наблюдаете за переменами своего партнера, за первыми шагами на пути создания семьи, покупке дома. В конце концов, разве это не прекрасно разделить свою жизнь с кем-нибудь еще?

Эти 8 простых правил помогут вам в поддержании ваших отношений:

1. Создайте единую мечту в вашей совместной жизни

Самое время оплачивать счета, убирать по дому, работать часами напролет и брать на себя ряд других обязанностей. При этом очень легко упустить из виду более важные причины, чтобы побыть вместе.

По мнению доктора Джейн Грир, Нью-Йорского специалиста по вопросам семьи и брака: «Успешные пары быстро развивают осознанность такого понятия, как «мы», что связывает их в общем видении происходящего. Они говорят следующее: «Мы планируем покупку дома, мы хотим взять отпуск в такое-то место, нам нравится делать то-то, мы хотим создать семью тогда-то».

Самое благоприятное время для этого – начальный этап отношений и брака, что создает прочную основу для последующей совместной жизни.

Еще одно преимущество раннего и совместного планирования заключается в том, что у вас гораздо больше шансов воплотить эту мечту в реальность.

2. Поддерживайте физическую близость

В любых длительных отношениях физическая близость (в любой ее форме) — это нечто большее, чем просто физиология. Это важно и для поддержания здоровой эмоциональной связи. Физический aкт любви — это то, что разделяют эти двое. Данный момент также важен для возрождения cтрacти и возвращения ваших чувств, если вы отдалены друг от друга.

Как правило, в начале отношений, достаточно легко вызвать эту физическую связь. Но, со временем, поддержание iинтiмных отношений осложняет работа, денежные вопросы, дом и прочее.

Приоритет в близости со своим партнером — отличный способ сохранить cтрacть. Напряжения, связанные с работой, финансами и семьей, будут лишь незначительным препятствием, поскольку вы продолжаете вновь и вновь открывать свое физическое влечение друг к другу.

3. Сохраняйте открытое общение

Да, все мы знаем или слышали, что открытое общение особенно важно в отношениях.

Может быть … но задумайтесь об этом на минутку: общение — это общий знаменатель во всем, что связано с отношениями. Он может находиться на начальной, средней или конечной стадии отношений. Он участвует во всем, большом или маленьком, во всем, что касается покупки автомобиля или дома, эмоциональной составляющей, желании иметь детей, в вопросах по оплате счетов, уборки мусора … это «все» включает в себя возможность эффективного общения.

Общение также является важным элементом в понимании друг друга. Вы можете подумать, что вы уже знаете своего партнера, но знаете ли вы о том, что ваш партнер может чувствовать себя больным, неоцененным вами и т. д. Открытое общение является единственным способом поддержания равновесия, в то время как происходит дальнейшее развитие отношений.

Хорошее общение — это то, когда вы достаточно комфортно говорите своему партнеру что угодно: хорошее или плохое. Понятно, что мы не хотим обижать друг друга, будучи резкими и прямолинейными. Тем не менее, это часть открытого общения: быть честным, независимо от того, делаете ли вы это или нет.

4. Поддерживайте позитив

Всем нам свойственно уходить от общения. Но особенно важно показывать человеку свою признательность. Поддерживать позитивный настрой относительно легко, чего не скажешь в случае с 10, 20 или 30-ти летним браком. Это делать намного легче, когда дела в отношениях обстоят хорошо. Очень важно рассказывать своему партнеру о том, что вам нравится в этих отношениях.

Тот факт, что отношения подвержены стрессовым ситуациям, является неким подтверждением, согласно которому вам следует говорить комплименты своему партнер. Если вы считаете свою женщину привлекательной, просто скажите ей об этом. Ваш человек много работает, чтобы обеспечить семью, скажите ему о том, насколько это ценно для вас.

(Мужчины, не забывайте говорить своей партнерше, как она прекрасна … да, это непросто, но необходимо!)

5. Возможны перемены

Исследования показали, что ваш партнер будет меняться каждые 7-8 лет. Изменения могут быть радикальными или незначительными, но будьте готовы увидеть разницу в мыслительных процессах, а также изменения на физическом уровне.

Изменения в жизни каждого человека — естественный процесс, но мы часто не учитываем эти изменения в наших отношениях. Для людей важно понимать то, на какой стадии находятся отношения и что для этого необходимо. Если вы не сообщаете о происходящих с вами изменениях, часто возникают проблемы.

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Для того чтобы ваш партнер знал о том, что вы думаете и чувствуете, не забывайте общаться и быть предельно честными друг с другом. Поймите, что перемены неизбежны, и это касается двоих.

6. Учитесь находить компромиссы

Два разных человека — означает две разные точки зрения. Это наиболее очевидно при принятии любого решения — большого или малого. Иногда два человека соглашаются в том или ином вопросе, а иногда и нет. Когда есть разногласия, не позволяйте ему активно обосновывать свои аргументы. Проще обсудить это спокойно и рационально.

Порой следует быть вдумчивым и чутким по отношению к другому человеку. Не слышите ответа и немедленно занимаете оборонительную позицию, настаивая на своем последнем слове. Если вы не знаете, почему ваш партнер так думает или поступает, просто попробуйте это выяснить.

В принятии решений просто передавайте поочередность действий друг другу. К примеру, если вы выбрали место, где можно пообедать, разрешите вашему партнеру выбрать фильм для общего просмотра.

7. Извиняйтесь, когда не правы

Нам всем свойственно совершать ошибки в отношениях, но важная составляющая отношений — это готовность признать эти ошибки. Если вы допустили ошибку, просто извинитесь перед своим партнером. Быть упрямым и настаивать на своей правоте, когда вы были явно неправы, намного хуже самой ошибки.

Кроме того, недостаточно пробормотать «извините …», когда ваш партнер уходит. Искренность и визуальный контакт являются важными элементами любого извинения. Забудьте о гордости и изложите собственные извинения.

Кроме того, важно учиться в принятии извинений друг друга. Упрямство может также присутствовать на стороне принимающей те самые извинения; так что если ваш партнер искренне извинился, примите его слова с той же искренностью и идите дальше.

8. Не сдавайтесь

Устойчивость важна для того, чтобы делать отношения прочными. Вы можете придерживаться всех вышеперечисленных правил, но если ваши отношения неустойчивы, это может привести к расставанию. Просто пообещайте друг к другу делать все возможное, чтобы выстоять в сложный для ваших отношений период.

Нет идеальных отношений. Неважно, насколько прочными они выглядят со стороны, поскольку всегда будут испытания. Это часть совместного проживания с человеком, который отличается от вас.

Длительные отношения прекрасны, но это непросто. Они не должны быть легкими, поскольку в этом-то и заключается вся польза. Надеемся, что эта статья сделает ваши нынешние и будущие отношения красивыми и долговечными.

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