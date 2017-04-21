Психологи рассказали, что означает активность в соцсетях

Психологи из США сообщили, что активность в социальных сетях может говорить о том, что у человека есть определенные расстройства личности.

Было доказано, что люди, которые слишком много времени тратят на общение в виртуальной реальности и избегают живого общения, могут иметь определенные психические проблемы.

Ученые провели ряд исследований, которые позволили доказать взаимосвязь между активностью в социальных сетях и стабильностью психики человека.

Оказалось, что у людей, страдающих зависимостью от соцсетей, также есть и другие отклонения в работе мозга. Эта активность может быть признаком расстройства личности.

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Так, например, 60% людей, имеющих виртуальных подписчиков, даже не знают 10% своих читателей. Это касается тех, кто имеет большое количество социальных контактов в соцсетях.

Особенно любят такой способ общения дети и подростки, которые имеют определенные расстройства. При этом факт наличия такого количества виртуальных друзей увеличивает возрастание депрессии на 30%.

А те, кто постоянно пишет о своих делах и мыслях в социальных сетях, чаще всего страдают от завышенного самолюбия:

такие люди обычно считают себя успешнее других пользователей и стараются всеми возможными методами показать остальным свое превосходство.

Они могут собирать аудиторию, а потом рассылать им свои фотографии и рассказывать о событиях в своей жизни, поскольку считают, что другим людям это было бы интересно узнать, хотя не всегда это действительно так.

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