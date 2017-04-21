Психологи рассказали, что означает активность в соцсетях

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Leung Cho Pan/Scanpix

Психологи из США сообщили, что активность в социальных сетях может говорить о том, что у человека есть определенные расстройства личности.

Еще по этой теме

Было доказано, что люди, которые слишком много времени тратят на общение в виртуальной реальности и избегают живого общения, могут иметь определенные психические проблемы.

Ученые провели ряд исследований, которые позволили доказать взаимосвязь между активностью в социальных сетях и стабильностью психики человека.

Оказалось, что у людей, страдающих зависимостью от соцсетей, также есть и другие отклонения в работе мозга. Эта активность может быть признаком расстройства личности.

Реклама

Так, например, 60% людей, имеющих виртуальных подписчиков, даже не знают 10% своих читателей. Это касается тех, кто имеет большое количество социальных контактов в соцсетях.

Особенно любят такой способ общения дети и подростки, которые имеют определенные расстройства. При этом факт наличия такого количества виртуальных друзей увеличивает возрастание депрессии на 30%.

А те, кто постоянно пишет о своих делах и мыслях в социальных сетях, чаще всего страдают от завышенного самолюбия:

такие люди обычно считают себя успешнее других пользователей и стараются всеми возможными методами показать остальным свое превосходство.

Они могут собирать аудиторию, а потом рассылать им свои фотографии и рассказывать о событиях в своей жизни, поскольку считают, что другим людям это было бы интересно узнать, хотя не всегда это действительно так.

Еще по этой теме
Почему счастливые пары не рассказывают о себе в соцсетях: и вам бы следовало!

Почему счастливые пары не рассказывают о себе в соцсетях: и вам бы следовало!

Девушка отказалась от соцсетей на неделю… Вот что она поняла!

Девушка отказалась от соцсетей на неделю… Вот что она поняла!

Большое количество друзей в соцсетях - признак несчастья

Большое количество друзей в соцсетях - признак несчастья


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR
Дом
Дом, Inčukalna pag., 43000 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR

reklama.vesti.lv

Соцсети предупреждают: Мошенники добрались до Плявниеки Новости

Соцсети предупреждают: Мошенники добрались до Плявниеки

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины Showbiz

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины

Как Латвия запускала ракету в космос Hi-Tech

Как Латвия запускала ракету в космос

Илзе Винькеле сбила машина Новости

Илзе Винькеле сбила машина

Гламурные авто и красочные наряды на фестивале в Лас-Вегасе Hi-Tech

Гламурные авто и красочные наряды на фестивале в Лас-Вегасе

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
http://alkoutlet.lv

Темы

 