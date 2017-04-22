5 способов заниматься любовью без интимной близости

Заниматься любовью — это значит проявлять высшую степень своих чувств в отношениях. Существуют способы, позволяющие любить друг друга и разделять эмоциональную близость без половых отношений. Стимулирование умственной деятельности может стать таким же афродизиаком, как и сам акт сексуальных действий. В отношениях мы нуждаемся в соединении на нескольких уровнях. Перед вами 5 способов, позволяющих любить своего партнера, исключая при этом секс!

1. Cильные дружеские отношения

Хорошие отношения — это не просто на одну ночь. Они требуют взаимной любви, доверия и уважения. Создание прочной основы в качестве друзей, которые делятся всем, усилит чувство сексуального удовольствия в более поздний период вашего союза.

Разрешающие и принимающие действия — это прекрасная связь в человеческой сексуальности. Ощущение безопасности — это прелюдия.

Когда вы знаете своего партнера, стоящего у вас за спиной и имеющего наилучшие намерения по отношения к вам, вы счастливы.

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Это приводит к выработке гормона любви, называемого окситоцином. Окситоцин создает чувство счастья и благополучия. Этот гормон связан с сочувствием и доверием, поэтому вырабатывает чувство любви и безопасности в отношениях. Друзья не требуют секса. Они требуют признания, понимания и взаимного восхищения. Вы культивируете любовь через глубину крепкой дружбы.

2. Сближайтесь посредством пищи

Согласитесь, что в этом есть что-то возбуждающее, когда кто-то любит готовить для вас. Готовить еду с любовью — это верное решение. Женщины любят мужчин, которые готовят. Известно, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.

Даже если вы не умеете готовить, достаточно лишь выбрать еду в ресторане и вместе насладиться этим моментом, что позволит прекрасно себя чувствовать.

Еда связывает нас через культурное наследие и социальные события. Мы нуждаемся в ней для поддержания здоровья и энергии наших тел.

Попытайтесь взять мастер-класс по кулинарии вместе. Сделайте десерт друг для друга. Отключите все телефоны, налейте бокал вина и насладитесь кулинарным искусством. Простой акт принятия пищи стимулирует и возбуждает. «Пища символична для любви, когда слова неадекватны» (д-р Алан Д. Вулфельт).

3. Найдите общие занятия и увлечения

Поделитесь списком желаний, которые бы хотели выполнить по отношению друг к другу. Поиск способов взаимодействия вне спальни так романтичен.

Вы можете путешествовать пешком под дождем, провожать закат или заниматься искусством. Уделите время тому, что вам так нравится делать в одиночку с возможностью разделить это со своим партнером.

Учите друг друга чему-то новому. Читайте друг другу. Найдите время для пикника в парке с плавным переходом в подвижный бейсбол. Катайтесь на роликовых коньках, возвращаясь в те места, которые так нравились в молодости.

Поистине неоценимо умение смеяться друг над другом и делать глупости. Простое взаимодействие усиливает вашу эмоциональную связь. Общие занятия могут быть сексуальными, поскольку вы взаимодействуете на физическом уровне, что также имитирует сексуальное влечение. Ваш союз будет сильным, потому что вы делитесь своими чувствами.

4. Не бойтесь быть ранимыми, рассказывая про свои мечты и страхи

Профессор Хьюстонского университета доктор Брен Браун, занимающаяся исследовательской деятельностью, на протяжении долгих тринадцати лет изучала чувство уязвимости, мужества и стыда. В своих выводах она пришла к тому, что «знать свою историю, может быть, сложно, но не так сложно, как потратить на это всю свою жизнь.

Ослабление нашей уязвимости сопряжено с риском, но оно не так опасно, как отказ от любви, принадлежности к чему-либо и чувства радости.

По сути, тех переживаний, которые делают нас наиболее уязвимыми. Но мы можем быть достаточно храбры, когда исследуем тьму и находим бесконечную силу нашего света». Способность мысленно соединяться является огромным освобождением для наших эмоциональных и физических тел. Задавайте вопросы о прошлом и настоящем.

Узнавайте друг друга, разрушая барьеры смущения и стыда. Проявляйте смелость друг к другу по отношению к тому, что так пугает вас. Чтобы полностью отдавать себя другому человеку, следует расширить чувство собственной уязвимости. Оно заставляет вас сносить собственные преграды и полностью отдавать себя другому человеку.

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Erik Reis/Scanpix

5. Просто любите

Обниматься, целоваться, прижиматься — все это способы физических отношений, которые так необходимы. Есть также способы психологического стимулирования вашего партнера при помощи любовных писем или простой записки на зеркале. Отправка сладостного игрового текста в течение дня создает чувство сентиментальной преданности.

Существуют способы физического воздействия, исключая секс. Это массаж спины, хороший массаж ног, и даже простого поглаживания рукой во время просмотра телевизора достаточно, чтобы отправить соответствующие гормоны в любовное русло.

Мы чувствуем себя любимыми, когда к нам прикасаются. Мы чувствуем себя желанными, когда получаем добрые слова поддержки от партнера.

Привязанность — это точка касания, которая усиливает эмоциональное, духовное и физическое облегчение.

Есть разница между сексом и занятием любовью. Мы занимаемся сексом, чтобы удовлетворить физические потребности, в то время как занятия любовью удовлетворяют душу и эмоциональные желания. Занятие любовью без секса устраняет плотскую потребность выжить, потому что секс удовлетворяет поxотливый голод пустоты в нас. Забота о вашем партнере требует более глубоких отношений. Мы воспитываем себя и растем сквозь призму этих отношений, позволяя любви быть неким транспортным средством.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: подготовлено по материалам Power of Positivity

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