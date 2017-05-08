Есть женщины, которых не бросают. Когда от них уходят — их теряют...

Женщины, которых НЕ бросают

Не бросают женщин-манипуляторов — причем не всяких, а искусных. Женщина, умеющая искусно манипулировать, правильно выбирает свою жертву и умело регулирует длину поводка мужчины.

Впадая из крайности в крайность (от чрезмерной слабости до жесткого прессинга), она создает постоянное эмоциональное напряжение для мужчины,

что не оставляет ему возможности осознания сложившейся ситуации и поиска выхода.

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В категорию риска быть брошенной не входят и независимые, своевольные женщины. Отличие этих экземпляров от вышеописанных манипуляторов заключается в том, что последние требуют исполнения любой прихоти, и ответственность за происходящее возлагают на мужчин. Эта категория не включает в себя женщин, которые сами строят свою жизнь и сами добиваются поставленных перед собой целей — например, бизнес-леди.

Таким женщинам как раз обычно очень трудно удержать мужчину рядом с собой, так как они зачастую обладают «мужской силой», привыкли к независимости, решению сложных проблем и лидерству. В данном случае

речь идет о женщинах, которые свою независимость направляют на поиск поклонника, исключительно чтобы его использовать и выбросить,

когда тот становится больше ненужным.

Третий тип женщин — это женщины, которые не используют мужчин, не контролируют их и не манипулируют ими. Такая женщина усиленно работает над собой и проживает полноценную жизнь, не стараясь менять партнера или что-то требовать от него.

Ее не бросят именно потому, что она знает: бояться быть брошенной, значит — быть таковой. Она не стремится сделать мужчину своей собственностью и не заставляет его чувствовать, что он ей что-то должен.

Такая женщина знает, что контролировать она может только себя и что мысли о том, какие мужчины сво…, счастья не приносят.

Подведем итог. Тогда как большинство брошенных женщин психологически истязают себя вопросами вроде: «Что во мне не так? Что я сделала не так, раз меня бросили?», первым двум категориям «небросаемых» женщин такое и в голову не придет. Конечно, это плюс — никакого лишнего стресса, однако конструктивности в таком подходе — 0! Именно третья категория женщин способна совместить оба подхода: они зададут себе нужные вопросы, которые помогут разобраться в себе и ситуации без чувства вины, и извлекут максимум пользы даже из, казалось бы, негативной и стрессовой ситуации.

Именно эта категория женщин самая редкая, но, думается, это ненадолго. Наше общество уже явно продемонстрировало, что

крайности, в которые впадала прекрасная половина человечества — инфантильная слабость или же жизнь наравне с мужчинами, — давно себя изжили.

Современная жизнь, перемены нравов и традиций требуют от женщин умения легко приспосабливаться к новому, гибкости мышления и твердости характера одновременно. И мудрые женщины стремятся именно к сочетанию всех этих качеств в себе и их развитии.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: по материалам Lady.Day.az

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